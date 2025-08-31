L’Udinese sbanca San Siro. Inter battuta 1-2. Gol di Davis e Atta

Milano, 31 agosto 2025 - L'Inter si ferma subito. Alla seconda giornata di campionato la prima sconfitta per i nerazzurri. Il 5-0 con il Torino è un lontano ricordo perché a San Siro passa l'Udinese in rimonta con il rigore di Davis e il destro a giro di Atta dopo l'iniziale vantaggio di Dumfries. Meno pimpante l'Inter rispetto all'esordio, manovra farraginosa e con meno sbocchi, poi nel finale di partita le quattro punte ma senza sfondare. Sarà una sosta di riflessione per Chivu in vista del derby d'Italia con la Juve. Fa festa Runjaic che sbanca Milano senza Lucca e Thauvin, ceduti sul mercato, e con un Kristensen autentico baluardo difensivo.

L'Udinese ribalta il risultato

Chivu si appoggia alla Thu-La, mentre a centrocampo torna Calhanoglu e c’è la conferma di Sucic. Udinese con Davis e Bayo davanti nel 3-5-2 di Runjaic. E’ ovviamente l’Inter a fare la partita, con aggressione alta e possesso palla, sempre con lo scopo di attaccare la verticale con Thuram oppure le fasce con Dumfries e Dimarco. Anche l’Udinese non disdegna la pressione per impedire una facile manovra ai nerazzurri e infatti l’inizio di partita è equilibrato e con poche occasioni. Il primo squillo è di Bayo. I friulani recuperano palla alta e trovano la superiorità numerica in ripartenza, ma il destro dell’attaccante sibila di poco a lato. L’Inter risponde con un piazzato, una delle grandi virtù dei nerazzurri, quando da corner e in mischia Bastoni calcia a rete e Bertola rischia l’autogol. I ritmi non sono indiavolati, perché l’Udinese arretra quando non può pressare alta e fa densità alternando momenti di baricentro alto ad altri di attesa. L’Inter, però, passa al 18’. Lautaro apre l’azione, spaccando la difesa con una giocata di tacco, poi Thuram si inserisce e sul mezzo destro scartocciato sbuca Dumfries sul secondo palo: 1-0. Reazione Udinese al 23’. Bella combinazione tra Davis e Atta, poi destro di quest’ultimo che Sommer devia con buona reattività. Al 26’ il primo episodio da moviola. Sul cross di Zemura c’è il colpo di testa di Bertola che Dumfries devia col braccio largo, senza cognizione di causa sulla posizione di avversario e palla, infatti Marchetti viene richiamato al Var: rigore. Dal dischetto, con estrema freddezza, arriva il pari di Davis. Al 38’ buona occasione per i padroni di casa. Bertola si allunga palla e consente agli interisti di rubare a centrocampo, poi verticale per Thuram che invece di tirare sceglie il dribbling, ma Solet salva tutto sul più bello. Al 40’, invece, il raddoppio friulano che ammutolisce San Siro. Stavolta è l’Inter a perdere un sanguinoso pallone che consente ad Atta di involarsi verso la porta, poi finta e destro al giro che si infila alle spalle di Sommer. Difesa interista rivedibile. All’intervallo è 1-2.

Il Var ferma Dimarco, il resto lo fa Kristensen

Runjaic apre la ripresa senza Bertola, ammonito, al suo posto Gochlidze, ma è l’Inter a partire molto forte con due occasioni immediate. Prima c’è l’apertura di Bastoni per Barella, salvata da Solet davanti alla porta, poi il cross col contagiri di Dimarco per la zuccata di Thuram che sorvola sopra la traversa. I nerazzurri arrembano, con grande voglia e intensità, anche se a volte manca qualcosina nella fase di rifinitura. L’Udinese soffre e Calhanoglu spara un destro velenoso che sfiora il palo, ma è il preludio al gol che arriva al 56’ con una staffilata di grande qualità di Dimarco: sinistro radente e imprendibile. Ma in epoca Var non si può gioire definitivamente e troppo presto, infatti dalla sala di Lissone viene ravvisato il fuorigioco di Thuram a centro area poco prima dell’assist verso Dimarco. Si resta così. Passano cinque minuti e l’Udinese sfiora il terzo. Sucic perde palla e Davis lo travolge in contropiede facendo un coast to coast imprendibile che si conclude con un destro a fil di palo. Chivu cambia al 60’ e tocca a Mkhitaryan per Sucic con l’intento di dare maggiore qualità in zona di rifinitura, e poco dopo sostituzione ancora più aggressiva con Pio Esposito per Calhanoglu. Inter all’arrembaggio. Al 69’ un flipper interminabile si innesca in area friulana, causato da un sinistro al volo di Dimarco, salvato da Kristensen, poi una serie di batti e ribatti a due passi dalla porta con Sava che para di piede su Bisseck. L’Inter attacca, è praticamente tutta nella metà campo friulana, con Runjaic che ha ordinato ai suoi di stare bassi e difendere il risultato con un 5-4-1 di stampo difensivo. Infatti, non ci sono spazi e la squadra di Chivu fatica a creare superiorità sia in zona centrale che in fascia, andando spesso a sbattere contro un muro. Il tecnico prova ancora con i cambi, stavolta con Augusto, Bonny e Zielinski per cercare di scardinare la difesa altrui. Tutto il potenziale offensivo della squadra. Ovviamente, si va di palle alte, di mischie, di cross da ogni zona di campo ma a centro area giganteggia un Kristensen mostruoso. A due dalla fine l'Inter sfiora il pari. Stavolta stacca Augusto ma sulla traiettoria c'è un difensore e poi Thuram di testa deposita tra le braccia di Sava. Sembra una partita stregata. Al 95' Zielinski ha due chance dal limite, la prima di sinistro ciccata, la seconda di destro deviata davanti a Sava che forse non ci sarebbe arrivato. La partita stregata è certezza. L'Udinese sbanca San Siro in rimonta, per un successo che mancava dal 2017. Per l'Inter di Chivu un passo indietro rispetto alla cinquina inflitta al Toro.