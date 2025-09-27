Un'Inter lanciata a Cagliari da vecchi e nuovi bomber

Vecchi e nuovi bomber lanciano l'Inter verso la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, grazie al 2-0 rifilato a domicilio al Cagliari. Il solito Lautaro Martinez, che segna la sua dodicesima rete in carriera ai sardi e la centodiciassettesima in A superando Mazzola al quinto posto all-time del club, trova sostegno nel raddoppio di Pio Esposito, al contrario al suo primo centro nel massimo torneo italiano. Dopo tre giornate sempre con almeno una rete subita, anche la fase difensiva fila liscia e Josep Martinez se ne va a casa con un clean sheet.

Chivu può quindi sorridere, con una classifica che vede ora i nerazzurri a quota 9, tre punti in meno del Napoli in attesa dello scontro diretto della domenica sera al Meazza tra il Milan e i partenopei. Prestazione e risultato sono entrambi di buon auspicio per l'immediato futuro, la sfida allo Slavia Praga di martedì prossimo e poi quella con la Cremonese del weekend successivo. Il punteggio, occasioni alla mano, sarebbe dovuto essere differente. Le occasioni da rete le ha create quasi solo l'Inter, anche se non aver chiuso la pratica ha permesso al Cagliari di restare a lungo a contatto e sullo 0-1 Folorunsho ha colpito un legno che poteva tramutarsi nell'inatteso pari. Dalla parte opposta, gli ospiti di pali ne hanno presi due, uno prima del raddoppio di Esposito (con Calhanoglu) e uno subito dopo (con Mkhitaryan). Sotto porta bisogna quindi aggiustare un po' la mira.

Se tra i nuovi fanno buona impressione Josep Martinez e Pio Esposito, non altrettanto riesce a fare Luis Henrique. Il brasiliano è ancora troppo timido, sbaglia persino una rimessa laterale nel primo tempo e non garantisce spinta. Non combina disastri, ma deve dare qualcosa in più per mettersi in linea col livello di Dumfries, a cui dovrebbe provare a strappare il posto.