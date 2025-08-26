Acerbi fa la guardia. Personalità Sucic. Barella in controllo

SOMMER 6. Un paio di prese alte, poco altro.

PAVARD 6,5. Fa il suo a supporto, il Toro attacca più sull’altro versante. Nella ripresa commette un errore che poteva costare caro.

ACERBI 6,5. Contro ogni attesa è di nuovo al centro della difesa, e fa buona guardia sfiorando anche la rete di testa.

BASTONI 7,5. Si fa sfilare l’uomo in avvio, poi cresce in fase di spinta e segna la rete che sblocca il match. Disegna il cross del poker.

DUMFRIES 6. L’Inter allarga poco il gioco dalla sua parte.

SUCIC 7. Si presenta con personalità, l’assist per la rete di Thuram è geniale. Fa in una partita più di Zielinski e Asllani in tutta la passata stagione.

BARELLA 7. Conduzione pacata del centrocampo in vece di Calhanoglu.

MKHITARYAN 6,5. Gioca spesso più avanzato, è un po’ l’idea tattica nuova di Chivu. Dalla sua parte l’Inter è più pericolosa.

DIMARCO 6. Non impeccabile come posizione difensiva, un buono spunto in avvio e poco altro.

THURAM 7. Non è ancora mobilissimo, ma aggredisce, e in fondo ha due palle gol e le sfrutta entrambe con grande freddezza. Doppia stoccata.

LAUTARO 6. Il primo tiro della sua stagione è raccapricciante. Si rende utile molto lontano dalla porta, sfrutta i due regali della difesa del Torino (uno con assist).

All. CHIVU 7. Presentarsi a San Siro dopo un’estate complessa con cinque gol è un bel segnale. Inter aggressiva.

Bonny 7. Entra in campo, il Torino gli regala una grande occasione e lui la sfrutta. Augusto 6. Resta allacciato dietro. Zielinski, Diouf, Henrique sv.

Voto squadra 7,5.

a. l. m.