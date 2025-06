Acerbi reagisce agli sfottò di un tifoso del PSG: “Io ti sfondo di botte”

Roma, 20 giugno 2025 - Francesco Acerbi a muso duro contro un tifoso del PSG: "Io ti sfondo di botte". Il difensore dell'Inter, negli Stati Uniti per il Mondiale per club a cui partecipano anche i nerazzurri, ha minacciato un sostenitore del club francese, vincente in finale di Champions 5 a 0 proprio contro l'Inter, perché preso in giro dal ragazzo.

A fine allenamento a Los Angeles, in vista della sfida contro gli Urawa Reds, Acerbi si è fermato per la sessione di autografi agli spettatori presenti, lì è iniziata la discussione accesa. Il fan dei parigini avrebbe esagerato con gli sfottò, e il calciatore non l'ha presa bene, arrivando a minacciarlo, con l'aiuto di un interprete: "Io sono serio, preso per il culo non mi piace. Io ora esco di là ma ‘Acerbi-Barcola’ no perché io sono matto, ti sfondo di botte".

"Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

Il tifoso con la maglia rossoblu e la Torre Eiffel nel simbolo avrebbe toccato la nota dolente del dribbling Bradley Barcola sul difensore nerazzurro nell'umiliante finale di Monaco, e i cinque gol subiti dai meneghini. Il video sta già facendo il giro dei social e scatenando reazioni contrastanti.

❤️💙✨😝 Barcola Vs Acerbi pic.twitter.com/svYnFQB8up — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) June 1, 2025

E per Acerbi sembra definitivamente chiuso il rapporto con la Nazionale. Dopo il suo no a Luciano Spalletti, ora è il nuovo ct Ringhio Gattuso a non volerlo: ''Acerbi? Non ho parlato con lui, sta dando tanto al calcio ma non è una problematica che ha toccato me e le scelte da parte mia sono diverse. Nulla contro Acerbi, sta dimostrando un valore incredibile, c'è grande rispetto e stima ma in questo momento ho chiamato altri giocatori più giovani che penso ci possono dare qualcosa'', ha spiegato il neo tecnico azzurro.

Intanto continua il cammino dell'Inter nel Mondiale per club dopo un esordio in chiaroscuro con il pareggio 1-1 contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Messicani in vantaggio con un gol di testa al 25esimo di Sergio Ramos su corner, poi il pareggio di Lautaro al 42esimo con uno schema su calcio di punizione. Il neo allenatore Cristian Chivu ha schierato un 3-5-2 di inzaghiana memoria, ma il problema è sembrato essere la condizione fisica di alcuni giocatori.

Domani, sabato 21 giugno, l'Inter affronterà i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, ko all'esordio contro il River Plate, ora capolista con tre punti del girone E. L'arbitro dell'incontro al Lumen Field di Seattle, alle 21 italiane, sarà Dahane Beida, 33enne originario della Mauritania che in passato ha diretto la finale della Coppa d'Africa 2024 vinta dalla Costa d'Avorio sulla Nigeria.