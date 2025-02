Ad aprile i derby di coppa. Sommer accelera: può rientrare già con l’Atalanta

Con il successo sulla Lazio nel quarto di finale della Coppa Italia, l’Inter non solo resta l’unica formazione della serie A impegnata sui tre fronti (serie A, trofeo nazionale e Champions League) ma regala ai suoi supporter altri due derby con il Milan, dopo i tre già disputati tra il campionato di Serie A e la Supercoppa italiana. Dunque alla fine della stagione saranno cinque in tutto le stracittadine, e potevano addirittura diventare 7 se solo i rossoneri non avessero perso con il Feyenoord (prossima rivale europea dei nerazzurri).

Per quel che riguarda la coppa Italia già si sa che la partita di andata si disputerà nella settimana del 2 aprile, mentre quella di ritorno più avanti, in prossimità del 23 aprile. Nei prossimi giorni il calendartio ufficiale. Di certo il Milan giocherà la semifinale di andata in casa, mentre l’Inter si troverà tra le mura amiche al ritorno.

Al doppio impegno non dovrebbe mancare Yann Sommer. Anzi, il portiere operato nei giorni scorsi a causa della frattura della testa della falange prossimale del pollice sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe (con l’aiuto di un tutore) rientrare già il 16 marzo a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta.

G.M.