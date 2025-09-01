Inter, arriva Akanji e parte Pavard: valzer in difesa nell’ultimo giorno di mercato

Una cessione a sorpresa che chiama, a sua volta, un acquisto. L'Inter cede Benjamin Pavard all’Olimpique Marsiglia in questo ultimo giorno di calciomercato. Il francese ha le valigie pronte e sembra destinato al ritorno in patria. Non appena i nerazzurri definiranno l'arrivo di Akanji e il giocatore verrà ufficializzato, Pavard firmerà con il suo nuovo club.

Per un difensore che esce, uno ne entra. Il club nerazzurro ha appunto trovato l'accordo definitivo per il trasferimento in Italia di Manuel Akanji. Il difensore del Manchester City è già sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche e, quindi, mettersi a disposizione di Christan Chivu

Il giocatore svizzero si trasferisce sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni. L'opzione di diritto diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Pavard si trasferisce alla corte di De Zerbi alle stesse condizioni: prestito con diritto di riscato fissato a 15 milioni.