Al Hilal, parla il Ceo: “Con Inzaghi c’era l’accordo già prima della finale”

Milano – L'intervista rilasciata da Esteve Calzada, amministratore delegato dell'Al Hilal, alla BBC sta creando non pochi imbarazzi a Simone Inzaghi. "Il suo ingaggio - dice il dirigente - è il risultato di un duro lavoro, non è stato concluso in fretta. Doveva giocare una partita fondamentale e ci ha chiesto di rimandare a dopo la finale. La decisione era stata presa, ma non c'era la firma perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare, come è giusto che sia".

Una dichiarazione all'opposto rispetto a quanto asserito dal tecnico davanti ai dirigenti dell'Inter, informati della scelta soltanto il lunedì dopo la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. Fino ad allora Inzaghi aveva sempre rimandato gli annunci sulla permanenza o sull'addio al club, tanto che il management non si era mosso in alcuna direzione per sostituirlo.

Non era quindi stato "bloccato" Allegri, molto legato a Marotta e che nella settimana della finale ha firmato con il Milan, né sono stati allertati altri profili. Tanto che, nel momento del distacco ufficiale dall'allenatore, l'Inter ha incontrato prima le resistenze del Como per liberare Fabregas e poi il nulla osta del Parma su Chivu, anch'egli sotto contratto (sebbene solo fino al 30 giugno 2025) ma con un'opzione per rinnovare.

"Siamo reduci dal secondo posto in campionato, un risultato al di sotto delle aspettative, quello che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a ristabilire il nostro ruolo in campionato", ha aggiunto Calzada nell'intervista. Le strade di Inzaghi e dell'Inter potrebbero incrociarsi presto. Qualora entrambe dovessero proseguire nel rispettivo percorso al Mondiale per club, uno dei quarti di finale potrebbe essere proprio tra nuovo e vecchio club dell'allenatore piacentino. L'Al Hilal esordirà nel torneo domani sera alle 21 italiane contro il Real Madrid.