Allarme Inter, summit con Chivu. In Champions l’obbligo di rialzarsi

Come ha detto Alessandro Bastoni, "certe batoste è meglio prenderle prima, così c’è tempo per recuperare". È un modo per cercare di essere ottimisti quando il cielo è grigio, con tre soli punti in altrettante giornate e i capoclassifica già sei lunghezze più avanti dell’Inter. Senza far drammi, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno presentato ieri a Cristian Chivu il conto di una graduatoria deficitaria, in un’analisi ad Appiano Gentile nella quale si è provato a capire cosa non è andato nel derby d’Italia. La prima fotografia l’aveva fatta il tecnico sabato sera nel post-partita, sottolineando sia nel chiuso degli spogliatoi che in conferenza stampa la scarsa lucidità nei minuti finali, quelli della rimonta bianconera.

È ovvio che (e anche qui ci si rifà alla lucidità post-gara di Bastoni) con quattro gol sul groppone è complicato che emergano gli aspetti positivi. Più facilmente si fa spazio nella piazza la rabbia per il sorrisino di Marcus Thuram parlando con il fratello Khephrén subito dopo il 4-3; le forti mancanze di Sommer con i social già pronti a pensionare il vecchio eroe della semifinale di Champions col Barcellona; l’incisività prossima allo zero di Lautaro Martinez contro la Juve in un leit-motiv che si ripete; la formazione con il solo Akanji titolare tra gli acquisti estivi che evidenzia la strategia ondivaga del club sul mercato, dopo aver solamente sfiorato colpi come Lookman o Koné.

Sono tutti aspetti che in qualche modo creano un cordone di alibi attorno al tecnico, il primo a sapere di non poter proseguire con un ruolino di marcia ad oggi sotto il 50% di vittorie tra campionato e Mondiale per club (tre su sette gare con già tre ko e un pari). Ha vissuto nell’Inter troppo a lungo, come calciatore e poi allenatore delle giovanili, per non sapere che il credito si esaurisce presto persino per una vecchia gloria del club, che ha raccolto una pesante eredità da Inzaghi e prima del ritorno a Milano ha collezionato solo 13 presenze in A da tecnico, a Parma. La partita di mercoledì in casa dell’Ajax, prima in Champions League per Chivu da allenatore proprio contro la società in cui ha giocato per quattro anni, dirà di più sulla strategia pensata dal tecnico per non ingolfare i muscoli dei giocatori. Il suo predecessore era solito puntare molto sulle seconde linee durante il girone, per poi ripescare i titolari a partire dalle gare ad eliminazione diretta. Lo fece anche in portacon Onana e Handanovic nell’unica stagione all’Inter del camerunese, ma non lo ha fatto con Sommer e Martinez. Dovesse agire in questo senso ad Amsterdam, potrebbe anche essere un segnale di un cambio di rotta nelle gerarchie tra i pali, coraggioso quanto rischioso, perché estrometterebbe un punto fermo della squadra degli ultimi due anni.

È facile che dalla panchina dello Stadium il tecnico peschi De Vrij per Acerbi, Sucic per Mkhitaryan e Dimarco per Carlos Augusto, forse anche uno tra Bonny e Pio Esposito per Thuram o Lautaro. Domenica prossima l’Inter affronterà in campionato il Sassuolo, storicamente una bestia nera dei nerazzurri, che oggi più che mai non possono più permettersi passi falsi o alibi a cui aggrapparsi.