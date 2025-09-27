All’università BICOCca. Marketing e mercati. Laurea honoris causa conferita a Marotta

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha ricevuto ieri all’Università di Milano-Bicocca la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali, alla presenza della rettrice Giovanna Iannantuoni, del direttore del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa, Leo Ferraris, e della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio. "Per me è un grandissimo onore, che accolgo con profonda gratitudine - ha detto Marotta -. Questo conferimento non rappresenta solo un attestato del mio lungo percorso professionale, ma anche un tributo al valore culturale e sociale del calcio, oltre a riaffermare l’importanza dei valori di competenza, formazione e innovazione. Dedico questa onorificenza a tutte le persone con cui ho condiviso il mio percorso professionale in quasi cinquant’anni di carriera, nella convinzione che i successi più grandi nascano sempre dal lavoro di squadra e dalla visione comune".

Il presidente ha parlato poi dell’influenza di Oaktree e del lavoro svolto da Chivu. "La proprietà è un fondo lungimirante che ha capito che deve fare degli investimenti nelle strutture mi riferisco allo stadio ma anche a quelle già di proprietà come la Pinetina e Interello per le quali sono stati stanziati 100 milioni di euro. Chivu? Non si può valutare un allenatore dopo un mese e mezzo di lavoro. Bisogna dargli tempo".M.T.