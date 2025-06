Arrivato il laterale brasiliano. Dimarco: "Con il Psg è andato tutto storto». Luis Henrique nerazzurro con un quinquennale

Nel giorno in cui Inzaghi chiude l’avventura interista, Luis Henrique (nella foto) comincia la sua con il club nerazzurro. Arrivato due giorni fa a Milano, l’esterno brasiliano ha svolto ieri le visite di idoneità al Coni e quelle con la società di via della Liberazione, propedeutiche alla firma del contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Altri 23 più bonus sono stati versati all’Olympique Marsiglia per avere il calciatore. Può giocare a destra come alternativa a Dumfries o a sinistra sostituendo Dimarco, che ieri ha sfogato su Instagram la delusione dopo la finale persa contro il PSG. "Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto accaduto – si legge –. È andato tutto storto, è facile parlare quando le cose vanno bene. Voglio prendermi le mie responsabilità e voglio farlo dopo una sconfitta per dire a tutti i tifosi che mi dispiace. Volevamo rendervi felici e non ce l’abbiamo fatta. Provo le vostre identiche sensazioni: delusione, rabbia, frustrazione".M.T.