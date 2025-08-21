Asllani – Torino, ci siamo: l'albanese pronto a salutare l'Inter

Milano, 21 agosto 2025 – Ci siamo: Kristjan Asllani saluta l'Inter e passa al Torino. Il giocatore, che è approdato a Milano nel giugno del 2022, si trasferisce in granata in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12. Che il centrocampista non fosse nei piani di Chivu era ormai noto, tanto che fin dall'inizio del mercato è stato messo sul mercato, ma il suo addio al capoluogo della Lombardia si è concretizzato soltanto sul finire del calciomercato. Con la maglia dell'Inter, Asllani non è mai riuscito a imporsi definitivamente, complice anche il livello altissimo della mediana nerazzurra, ma può comunque vantare 99 partite totali condite da 4 gol. Appena saputo che l'Inter l'avrebbe voluto cedere, su di lui si sono fiondate due squadre di Serie A: Torino e Bologna. Se inizialmente si pensava che i rossoblù fossero in vantaggio, i granata hanno accelerato nelle ultime ore e, grazie anche alla volontà del giocatore, sono riusciti a chiudere la trattativa, garantendosi un rinforzo importante a centrocampo. Asllani andrà a completare una mediana orfana di Ricci (trasferitosi al Milan), ma che ha visto l'arrivo di Anjorin in prestito dall'Empoli. Le cessioni di Asllani e di Zalewski (trasferitosi nei giorni scorsi all'Atalanta) hanno finalmente sbloccato il mercato dell'Inter, che è riuscita a comprare il centrocampista fisico tanto richiesto da Chivu. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso per l'arrivo di Andy Diouf, mediano classe 2003 ormai ex Lens. Dopo aver abbandonato la pista Lookman, le richieste di Chivu sono state chiare e il focus della società si è spostato su un centrocampista forte fisicamente che potesse garantire anche un cambio del modulo, passando dal 3-5-2 che ha contraddistinto i nerazzurri in tutti questi anni ad un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. Inizialmente i nerazzurri si sono catapultati su Manu Koné della Roma, ma la società capitolina ha subito chiuso la porta ai nerazzurri: per Gasperini, il francese è un titolarissimo e non voleva assolutamente privarsene in questa sessione di mercato. Perciò l'Inter è andata a guardare altrove e ha trovato in Diouf il rinforzo ideale, con l'offerta di circa 25 milioni di euro che ha soddisfatto il Lens, che, quindi, saluta il centrocampista dopo due stagioni.