Atalanta da aggancio, l’Inter vuole volare. Gasp sfida Inzaghi e un tabù per lo scudetto

Lo scudetto si gioca in una sfida a tre. La sentenza, non ancora aritmetica, l’ha data l’Atalanta. Ha vinto 4-0 in casa della Juventus e spento le velleità tricolori dei bianconeri, riducendo la corsa a un confronto con l’Inter capolista e il Napoli, prima inseguitrice. Oggi, al Gewiss Stadium, per la Dea c’è un altro esame che può certificare un salto in avanti. Sono le ultime dieci tappe e la volata si gioca tra agguerrite concorrenti, racchiuse in un fazzoletto di tre punti. A Bergamo arriva la squadra di Simone Inzaghi, avversario indigesto negli ultimi anni (sette vittorie nelle ultime sette sfide), compresa la stagione in corso. I nerazzurri, quelli di Milano, hanno vinto 4-0 all’andata e 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana in gennaio. Due sfide con qualche “ma“: la prima era in calendario alla terza giornata, "l’inizio della stagione, col mercato aperto e loro in emergenza" come ha detto ieri Inzaghi; nella seconda Gasperini lasciò fuori a sorpresa Ederson, Lookman, De Ketelaere, tutti spediti in campo nella ripresa, quando l’Inter non aveva ancora sbloccato il risultato ma sembrava già padrona del campo. Stavolta di novità in extremis dovrebbero essercene di meno. L’unico dubbio del tecnico di casa è legato a chi sostituirà l’infortunato Cuadrado per affiancare proprio Lookman e Retegui. Il ballottaggio è tra Pasalic e De Ketelaere, il terzo “incomodo“ può essere Brescianini.

Pochi dubbi anche nella formazione ospite. L’unico riguarda la difesa, dove Pavard e Bisseck si giocano una maglia come interno di destra. Inzaghi ha lasciato a riposo Barella e Lautaro contro il Feyenoord, a lungo è rimasto fuori anche Bastoni. Con De Vrij sofferente per l’infiammazione a un ginocchio, toccherà ad Acerbi guidare la retroguardia, mentre sugli esterni i prescelti (Dumfries e Carlos Augusto) sono obbligati dalle assenze di Darmian, Dimarco, Zalewski e Zielinski.

Le probabili formazioni.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.Arbitro: Massa di ImperiaTv: Dazn 20.45 in chiaro.