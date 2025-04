Barcellona-Inter, Inzaghi: "Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale...". Formazioni e diretta tv

Alla vigilia di Barcellona-Inter, a parlare in casa nerazzurra sono il tecnico Simone Inzaghi e il capitano Lautaro Martinez.

"In quattro anni i ragazzi hanno fatto cose straordinarie e l'ultima settimana non le cancella - dice il tecnico alla vigilia -. Siamo arrivati fin qui, è stata una stagione entusiasmante finora, le ultime tre partite dovevamo fare meglio ma siamo arrivati a competere su tutti gli obiettivi quando qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei ragazzi e della società. Con loro e i tifosi siamo riusciti a fare queste cose. Siamo oltre le più rosee aspettative".

Il tecnico nega che sia il momento più difficile della sua era in nerazzurro. "Quando sei in semifinale di Champions, è difficile dire che è il momento più difficile. Veniamo da una settimana storta e dobbiamo fare di più e meglio, giocheremo domani contro una delle squadre più forti al mondo. Servirà una partita di sacrificio. Non sappiamo come finirà la stagione, in campionato non dipende più da noi e in Champions siamo in semifinale". Uno dei dubbi di formazione riguarda Marcus Thuram, tornato solo oggi a lavorare coi compagni dopo un problema muscolare. "Il lavoro ha dato buoni segnali, ma vediamo domani dopo il risveglio muscolare - dice ancora il tecnico -. Gli altri, eccetto Pavard, ci sono tutti. Dumfries potrebbe partire dal 1' e anche lui ci è mancato tanto. Dimarco? Giocherà titolare".

Pericolo numero uno, Lamine Yamal. "Faccio i complimenti al Barcellona per il lavoro nel vivaio, crescono grandi talenti e Yamal è unico al mondo. Fa grandissime giocate ed è molto utile alla squadra. Si mette al servizio e domani sarà un osservato speciale. Chiaramente lo saranno anche tutti gli altri da parte dei miei giocatori".

Corteggiato a lungo dal Barcellona anni fa, Lautaro Martinez ha rischiato di giocare a maglie invertite questa sfida. Ha invece continuato nella sua carriera all'Inter e ai blaugrana ha già segnato in passato. "Rispetto ad allora sono certamente più vecchio - scherza l'argentino in conferenza stampa - Ho tanta voglia di giocare questa partita. Non siamo abituati a perdere tre gare consecutive, ma ho visto come si sono allenati i miei compagni e siamo entusiasti di poter giocare una partita così".

Probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsì, 5 I. Martinez, 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. A disp. 13 Inaki Pena, 4 Ronald Araujo, 24 Eric Garcia, 15 Christensen, 32 Fort, 6 Gavi, 14 Pablo Torre, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 10 Ansu Fati. All. Flick.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 L. Martinez. A disp. 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 59 Zalewski, 16 Frattesi, 21 Asllani,16 Frattesi, 59 Zalewski, 99 Taremi, 8 Arnautovic. All. Inzaghi.

ARBITRO: Turpin (Francia).

TV: ore 21 su Prime Video e Nove.