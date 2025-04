Barcellona-Inter: Pavard salta la Champions, Thuram ci prova

Milano, 28 aprile 2025 – A due giorni dalla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, in Catalogna, Simone Inzaghi registra notizie altalenanti dall'allenamento ad Appiano Gentile.

Sarà infatti in lista indisponibili Benjamin Pavard, uscito dal campo ieri pomeriggio contro la Roma per una distorsione, confermata anche dagli esami odierni, alla caviglia sinistra. Con lui Correa, che non fa parte della lista Champions, mentre potrebbe farcela Marcus Thuram, anche se l'attaccante si è allenato a parte anche nella giornata di oggi. Fermo per un affaticamento muscolare rimediato dopo la partita contro il Bayern Monaco al Meazza, Thuram ha già saltato Bologna, Milan e Roma, tre partite che i nerazzurri hanno sempre perso senza segnare nemmeno una rete. Un dato che evidenzia l'importanza del giocatore nell'economia del gioco interista.

Anche nel caso in cui dovesse farcela, difficilmente il figlio dell’ex difensore di Parma, Juventus e Barcellona verrà rischiato dal 1', il che fa pensare che in attacco verrà confermato Lautaro Martinez con uno tra Taremi e Arnautovic.

Domattina è in programma la seduta della vigilia ad Appiano Gentile, aperta per i primi 15' alla stampa come da disposizione Uefa. Dopodiché la comitiva partirà alla volta di Barcellona, dove al seguito ci saranno oltre 2.800 tifosi per riempire il settore ospiti dello stadio Lluís Companys.

Oggi si è invece aperta la vendita libera dei tagliandi per Inter-Barcellona del 6 maggio, in seguito alle fasi dedicate ad abbonati e Inter Club. Decine di migliaia le persone in lista d'attesa, nonostante la recente crisi di risultati.