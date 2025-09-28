Barella è ispirato. Miki sfiora il tris. Thuram non brilla
J. MARTINEZ 6. Quasi mai chiamato in causa.
AKANJI 6,5. Posizione sempre corretta in difesa e cerca costantemente la giocata in verticale.
DE VRIJ 6,5. Morde gli avversari in marcatura. Ricambio di lusso.
BASTONI 7. Perfetta la pennellata con cui imbecca Lautaro. Bene anche in copertura.
L. HENRIQUE 5,5. Un po’ molle, persino quando batte una rimessa laterale.
BARELLA 6,5. Ispirato nei tocchi, sebbene davanti a un muro rossoblù che gli impedisce la giocata determinante.
CALHANOGLU 6,5. Tanta qualità nel palleggio. Quando la piazza col destro ci pensa il palo a fermarlo.
MKHITARYAN 6,5. Infila chiusure utili in fase difensiva, nella ripresa ha ancora fiato per andare a sfiorare il gol.
C. AUGUSTO 6. Il giallo è speso male e suggerisce a Chivu il cambio dopo un buon primo tempo.
THURAM 5,5. Mina gli tiene testa nella maggior parte dei casi. Quando salta il colombiano ci pensa Caprile, poi divora il possibile 0-2 da sé.
L. MARTINEZ 6,5. Il Cagliari si conferma la sua vittima preferita, anche se dopo il gol combina poco altro.
All. CHIVU 6,5. L’Inter gioca bene e concede il giusto. Con la mole di occasioni create il divario poteva essere molto più ampio.
Dimarco 6,5. Piazza un grande assist al volo per Thuram: il francese cicca. Soffre un po’ Palestra, ma la chiusura su Borrelli è determinante e all’ennesimo invito trova Pio Esposito pronto.
Frattesi 5,5. Con lui in campo il centrocampo sembra perdere filtro.
P. Esposito 7. Utilissimo spalle alla porta e stavolta ci mette anche il gol.
Dumfries e Bonny sv.
VOTO SQUADRA 6,5.
M.T.
