Barella immarcabile. Acerbi una diga . J. Martinez decisivo

MARTINEZ 7 Debutto contro la sua ex. Una sola parata, su Ekuban: decisiva.

PAVARD 6 Cerca di proporsi appena può, sfiora il gol in acrobazia.

ACERBI 7 Una roccia. Sempre al posto giusto nel momento giusto. Straordinaria chiusura su Miretti.

BASTONI 5,5 Mica facile giocare con l’incubo della diffida, soprattutto se dalla tua parte c’è Zanoli che spinge tanto.

DUMFRIES 6 A Partenza lanciata, poi i dirimpettai gli prendono le misure. Alza i giri nella ripresa.

BARELLA 7,5 Quel pallone calciato violentemente col destro che si schianta sulla traversa resta un rimpianto. Lo pressano, risponde con forza ed eleganza.

ASLLANI 5 Si limita al compitino, sbaglia anche semplici cambi di direzione. E spesso Miretti gli sfugge.

MKHITARYAN 6 Quando la palla passa dai suoi piedi scorre veloce.

DIMARCO 6 Molto presente in fase di spinta anche se talvolta la fretta gli toglie lucidità.

CORREA 5 Dispiace vederlo uscire triste per infortunio (distorsione al ginocchio sinistro) al giro di boa. Inizia con due buone giocate, poi rimpalla un tiro di Dumfries e sparisce lentamente dal match.

LAUTARO 7 Accerchiato dall’inizio, può solo “scaricare” palloni per i compagni. Ma è sua la testolina che sbuca in mischia e decide il match. Per due volte manca il 2-0 nel recupero

all. Inzaghi 6 Non sottovaluta il match e rischia i tre diffidati ma solo nella ripresa si vede un’Inter determinata e pericolosa. Contava solo vincere, va bene così

Taremi 6 Vicino al gol due volte, la sua presenza dà fastidio. Calhanoglu 6,5 Il play che riesce a dare qualità (angolo per Martinez compreso). Zielinski 6 Partita di sostanza. De Vrij, Darmian sv

voto squadra 6,5

g.m.