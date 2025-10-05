Bastoni in controllo. Frattesi non esita. E Diouf pasticcia

SOMMER 6. Non un intervento fino al gol subito.

AKANJI 6,5. Fortunato nel segnare, sfortunato nel trovarsi in offside. In difesa è un pomeriggio tranquillo.

DE VRIJ 6. Si rilassa solo quando la pratica è chiusa.

BASTONI 6,5. Sbaglia giusto uno stop per eccesso di sicurezza.

DUMFRIES 6. Regala una colossale chance alla Cremonese con un rinvio maldestro ed è impreciso in appoggio. Esce col broncio.

FRATTESI 6,5. Trenta secondi e liscia la palla del vantaggio. Aggressivo nei recuperi, spesso con successo.

BARELLA 7,5. Vice-regista coi fiocchi. È lui a far partire l’azione del vantaggio interista. Il 4-0 è facile facile.

MKHITARYAN 6,5. Più bravo Silvestri che colpevole lui, quando ha l’occasione per segnare.

DIMARCO 8. Una macchina da assist. Manda al tiro Frattesi dopo neanche 1’, replica con Bonny e il francese fa centro. Il tris è direttamente suo.

BONNY 8. Grande tempismo in tutto: nello scattare in verticale per servire l’assist a Lautaro, nell’incocciare di testa il raddoppio e ancora per il passaggio vincente a Barella.

L. MARTINEZ 7. Ringrazia Bonny e insacca. Poi si mette al servizio della squadra tra sponde e tanto lavoro sporco.

All. CHIVU 7. La Cremonese è una neopromossa, ma era imbattuta e viene ridotta a uno sparring partner.

L. Henrique 6. Partecipa alla vittoria senza brillare. C. Augusto 5,5. Un erroraccio che rischia di lanciare in porta Bonazzoli, da cui poi si fa prendere alle spalle sul 4-1. P. Esposito 6. Conferma le buone impressioni, Silvestri gli nega la prima gioia a San Siro. Diouf 5,5. Cerca di strafare e la perde: gol della Cremonese.

Voto squadra 7,5.

Mattia Todisco