L’Inter elimina in rimonta il Bayern e si siede tra le quattro grandi d’Europa

Milano, 16 aprile 2025 - La grandezza dell’essenzialità. L’Inter di Champions ancora una volta si ritaglia sulle caratteristiche dell’avversario, e a San Siro chiude con un “uno-due” terrificante al volto la pratica Bayern Monaco.

Pavard festeggia il secondo gol nerazzurro al Bayern

Partita coraggiosa, partita sostanziosa, partita sorniona e d’attesa, sino al doppio colpo che lascia senza difese il Bayern Monaco. Gigante dai piedi d’argilla la squadra di Vincent Kompany, e forse la differenza sta tutta qua. L’Inter che nasce e cresce come diretta emanazione del suo tecnico, Simone Inzaghi, ad oggi il condottiero che più di ogni altro in Europa ha saputo concretizzare le idee in gioco.

Tutta la gioia di Simone Inzaghi

Il Bayern che invece in questi anni ha più creduto in sé stesso che nella guida, affidandosi in estate ad un giovane “che si farà”, ma che sostanzialmente arriva da una retrocessione in Premier. Inzaghi ha imballato il collega all’andata come al ritorno. Giocando all’italiana in Baviera, pochi tocchi e uomo in porta, sfruttando due calci da fermo a San Siro, una tendenza viva da inizio stagione.

L’equilibrio si è rotto così, da una correzione di Lautaro e uno stacco imperioso di Pavard dopo il vantaggio di Kane, in centottanta minuti da sfavorita l’Inter non è mai andata sotto nel doppio confronto. Una nuova prova di maturità, la seconda semifinale di Champions in tre anni conquistata, mentre tutta Italia alza la tensione mettendo in dubbio il futuro di Simone Inzaghi in caso di assenza di titoli.

Ma qui c’è un presente da ammirare, Lautaro che non gioca una gran partita ma insacca ancora, Barella, Bastoni, Calhanoglu, Acerbi e Dimarco stremati da un’altra impresa conquistata prima con la testa che con le gambe. C'è un'Italia che batte la Germania dopo la scoppola in Nations League, e non solo per la provenienza dei due club. Inter grande d’Europa, senza sé e senza ma. Il calendario che non concede tregue e già parla di Bologna prima, e Milan poi. Ma in casa nerazzurra si sogna, nessuno vuole scendere dalla giostra.