Bayern-Inter, Inzaghi "I ragazzi sono stati bravissimi ma c'è ancora il ritorno"

Monaco di Baviera (Germania), 8 aprile 2025 – L’Inter sbanca l’Allianz Stadium di Monaco di Baviera battendo il Bayern 2-1 e compie il primo passo per avvicinarsi alle semifinali di Champions League. Una vittoria di cuore e di squadra per i nerazzurri che, nonostante un Bayern decisamente incerottato per via di una lunga lista di assenze, hanno patito l’ottimo inizio dei bavaresi che hanno sprecato un paio di ghiottissime occasioni colpendo anche un palo con Kane al 26’. Dopo la prima mezz’ora, però, la musica è cambiata e l’Inter ha aumentato i giri del motore sbloccando il risultato grazie allo splendido gol di esterno di Lautaro Martinez al 38’. L’argentino ha poi avuto un’altra importante opportunità in un avvio di ripresa a forti tinte nerazzurre, ma il Bayern non ha mai mollato la presa sul match e ha ruggito trovando il pareggio all’85’ con Muller. Un 1-1 durato, però, un fazzoletto di appena 3’ perché all’88’ ci ha pensato Frattesi a mettere il punto esclamativo sul match ribadendo in rete l’assist di Carlos Augusto e dedicando il gol alla nonna scomparsa pochissimi giorni fa. Un successo di grandissimo peso specifico in vista del ritorno in programma a San Siro mercoledì prossimo, ma nonostante questo, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi – che ha voluto complimentarsi con i suoi ragazzi per la prestazione di spessore – ha comunque cercato di tenere i piedi per terra nel post-partita su Sky Sport: “Senza dubbio bisogna fare i complimenti ai miei ragazzi. Più che al risultato, penserei al tipo di partita che abbiamo fatto, a come l’abbiamo sviluppata e interpretata. Sappiamo che è soltanto il primo tempo di una doppia sfida. Tra una settimana ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima, a cui l’Inter ha saputo tenere testa molto bene, con coraggio, aggressività e determinazione. È stata una partita di grandissimo spessore che ci fa felici. I numeri del Bayern Monaco li conosciamo. Abbiamo fatto qualcosa di grande a cui dovremo dare seguito davanti ai nostri tifosi”. Sulla gara: “Il Bayern ha provato subito a mettere pressione ma ha trovato di fronte un’Inter che tecnicamente ha giocato molto bene. Nel primo tenpo siamo usciti molto bene. Basta vedere cosa abbiamo fatto sul secondo gol al 90’. Il nostro portiere poteva aspettare e invece ha giocato il pallone e abbiamo fatto un gol meraviglioso. Fino alla fine non abbiamo smesso di credere nella vittoria, nonostante il pari subito. Bravissimi i ragazzi e continuare così. Nel giorno e mezzo che avevamo avuto per preparare la partita, ci eravamo detti che dovevamo cercare di togliere al Bayern il possesso palla e avere personalità con il pallone tra i nostri piedi perché quando ce l’hanno loro è un problema fermarli. Bisognava venire qui con personalità, ripeto, e l’abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo tempo abbiamo cercato di tenere il possesso, mentre il Bayern si è fatto sentire a inizio ripresa, ma la squadra è rimasta sempre unita e lucida. Il 2-1 fa capire che la squadra era in partita e voleva giocarsela con i suoi principi”.