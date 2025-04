Bayern-Inter, Inzaghi: "Loro i favoriti per la Coppa. Sappiamo cosa serve in campo"

Milano, 7 aprile 2025 – Simone Inzaghi e Yann Sommer parlano in conferenza stampa della sfida di domani sera alle 21 all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. "Credo che il Bayern sia la favorita per la vittoria finale assieme al Real Madrid - dice il tecnico -. I ragazzi sanno cosa abbiamo fatto per essere qui. Si affronteranno due ottime squadre che hanno ampiamente meritato di essere qui. Entrambe hanno tante assenze, come ci sono in tantissime altre squadre in questo momento. Dovremo essere squadra per tutta la gara perché qui abbiamo già giocato ed è uno stadio molto difficile. Rispetto al confronto di due anni e mezzo fa siamo cresciuti notevolmente, resta il divario del budget che è chiaro. Real e Bayern hanno introiti differenti, ma si guarda al campo e nelle prime otto della regular season abbiamo fatto meglio di loro".

I nerazzurri sono reduci da un 2-2 di Parma che ha lasciato l'amaro in bocca. "L'Inter ha vinto sei partite e pareggiate tre nelle ultime nove, eppure dopo Parma si è detto di tutto - prosegue Inzaghi -. I primi quattro cambi di domenica erano forzati, ma puntualmente anche stavolta si è parlato di cambi. Fortunatamente lo sanno anche i ragazzi. Dei quattro infortunati di domenica: Bastoni più sì che no, Dimarco più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta e ha dolore ma penso ce la possa fare, Lautaro non doveva giocare più di 45' perché veniva da una lesione per la quale doveva star fuori tre settimane e in sedici giorni ha giocato. Domenica ho potuto fare solo Arnautovic per Asllani come cambio. Che poi dovevamo vincere a Parma lo sanno per primi i ragazzi, c'è grande delusione ma abbiamo visto dove dovevamo fare meglio e ora affrontiamo questa gara. Musiala fuori? E' un grandissimo talento ed è un'assenza pesante, ma il Bayern può scegliere tra Gnabry e Muller e questo fa capire che sono una grande squadra".

Ex della partita, Sommer torna anch'egli sulla gara del Tardini: "Non siamo felici del pareggio a Parma, anche contro l'Udinese abbiamo avuto dei momenti in cui era troppo facile per l'avversario creare occasioni. Normalmente siamo una squadra che difende bene, teniamo le distanze, ci parliamo. Sarà importante farlo anche contro il Bayern, perché nelle ultime partite queste cose sono un po' mancate".

Probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; L. Martinez; Thuram. All. Inzaghi. Arbitro: Scharer (Svizzera). Tv: ore 21 diretta Sky Sport.