Come fare ad acquistare i biglietti della finale di Champions dell’Inter. Cosa si sa sino ad ora

Milano, 7 maggio 2025 – L'Inter, alla fine, ce l'ha fatta. Al termine di una epopea omerica, una andata e ritorno della semifinale di Uefa Champions League di quelle che rimangono impresse nella storia, si è qualificata per la finale. La squadra di Simone Inzaghi ha staccato il biglietto per l'ultimo atto del trofeo più prestigioso di tutti a discapito del Barcellona, battuto ieri a San Siro ai supplementari in un match che rimarrà ai posteri. A caccia del biglietto, stavolta quello vero e proprio per accedere alla Munich Football Arena di Monaco il 31 maggio, andranno ora i tifosi nerazzurri che desiderano vivere fino in fondo l'esperienza più bella di tutte. La compagine meneghina disputerà la sua seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni, in quella che sembra essere una seconda opportunità per scrivere la storia, dopo il k.o incassato contro il Manchester City di Pep Guardiola nel 2023.

Il cammino dell'Inter verso la finale

L'Inter ha dovuto sgomitare e farsi largo in match per nulla semplici per raggiungere il traguardo della finale di Monaco di Baviera. Terminata la prima fase a girone unico tra le prime otto in classifica, la squadra nerazzurra ha poi affrontato il Feyenoord agli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi ha prevalso per 4-1 nel totale tra andata e ritorno, conquistando così la possibilità di sfidare il Bayern Monaco ai quarti. Per i meneghini è stata determinante la vittoria dell'andata, proprio nello stadio che ospiterà la finale del 31 maggio: il 2-1 a Monaco ha reso sufficiente il 2-2 di San Siro per approdare alle semifinali. La scorsa settimana l'Inter ha pareggiato per 3-3 in una pirotecnica andata in Catalogna contro il Barcellona, eliminato dalla competizione ieri sera ai supplementari con il risultato finale di 4-3. Ora i milanesi attendono l'esito della semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si disputerà stasera, per conoscere l'ultimo avversario da battere per poter sollevare la coppa dalle grandi orecchie. L'andata è stata vinta dal Psg in quel di Londra: i parigini dovranno dunque difendere, stasera al Parco dei Principi, l'1-0 di sette giorni fa.

I biglietti per la finale di Champions League

La vendita generica dei biglietti per la finale del torneo è già avvenuta sul sito della Federcalcio europea ed è terminata l'11 aprile. Questa fase di vendita, però, includeva solo una minima parte dei 64.500 tagliandi a disposizione per assistere al match che concluderà la stagione di Uefa Champions League. La Uefa, infatti, ha riservato alle tifoserie delle due squadre finaliste 18.000 biglietti ciascuna, che potranno essere messi in vendita dai rispettivi club tramite i propri canali. Questa iniziativa è denominata "Fans first" e permetterà ai tifosi nerazzurri di acquistare un ticket per la cifra di 70 euro. Saranno previste anche altre tre categorie di biglietto, con prezzi differenti: 180 euro, 650 euro e 950 euro. I biglietti per gli spettatori disabili avranno il costo di 70 euro e includeranno un biglietto omaggio per un accompagnatore. La vendita sarà a carico dell'Inter, che nei prossimi giorni metterà a disposizione tutte le informazioni del caso dedicate ai propri supporters. Prima di tutto, però, ci sarà da capire contro quale rivale si scontrerà la formazione milanese. Leggi anche: Inter in finale di Champions, battuto il Barcellona 4-3