Biglietti finale Champions League Inter: date, prezzi e come acquistarli

Milano, 7 maggio 2025 – Inter in finale di Champions League: è caccia al biglietto. Dopo la notte magica di San Siro e il 4-3 al Barcellona, via alla ricerca di un tagliando per l'ultimo atto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio alle ore 21, contro Psg o Arsenal (in campo questa sera dopo l'1-0 dell'andata in favore dei francesi).

I numeri

La Uefa ha annunciato il numero dei biglietti in vendita: 38.700 per il pubblico e i tifosi delle finaliste, su un totale di 64.500 posti disponibili. Entrambe le finaliste avranno a disposizione 18.000 tagliandi ciascuna. I restanti biglietti, invece, in vendita in tutto il mondo attraverso il canale ufficiale uefa previa registrazione. Per ogni candidato è prevista una notifica via mail e la possibilità di acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

I prezzi

Sono quattro le categorie con costi che vanno da 70 a 950 euro. La più economica è la “Fans First” ed è destinata esclusivamente ai tifosi delle due finaliste: 70 euro, costo riservato anche alle persone con disabilità (che, in questo caso, include anche un secondo biglietto gratuito per un accompagnatore). Le altre categorie aperte a tutti: si parte da 180 euro (categoria 3), a seguire 650 euro (categoria 2), per finire con 950 euro (categoria 1).

La possibile data

La prevendita-richiesta online per i tifosi potrebbe partire lunedì 12 maggio: sono attese comunicazioni ufficiali. Nelle partite precedenti dell'attuale edizione della Champions League, contro Barcellona e Bayern Monaco, ogni tifoso abbonato all’Inter aveva potuto comprare un biglietto, in prelazione per le gare casalinghe e fino ad esaurimento per le trasferte con un criterio di anzianità per semifinale in Catalogna. In occasione della finale di due anni fa a Istanbul, contro il Manchester City, disputatasi sabato 10 giugno 2023, la prevendita era iniziata poco meno di tre settimane prima. Anche allora era stato adottato un criterio di anzianità tra gli abbonati, con una previa richiesta in attesa della conferma della disponibilità.

Sempre in riferimento alle modalità di vendita di due anni fa: “Nella fase di inserimento della richiesta si può manifestare interesse per il solo biglietto. Non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza. Un abbonato da 8 stagioni, ad esempio, sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce di poter poi acquistare un biglietto”.

No bagarini

Anche per questa edizione la Uefa ha già comunicato che “i biglietti sono soggetti a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione del regolamento. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che le persone bandite dagli stadi non possano acquistare i biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico sarà effettuata esclusivamente tramite Uefa.com”.