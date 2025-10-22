Bonny, subito assist. Zielinski lucido. De Vrij non brilla

SOMMER 6,5. Subito due interventi, non impossibili ma nemmeno elementari.

BISSECK 6,5. L’avvio è come quello della squadra: complicato. Ha il merito di partecipare al gol di Dumfries e nella ripresa fa bene da perno centrale.

DE VRIJ 5. Perde David già dopo pochi secondi e fatica a rialzarsi. Ammonito e sostituito.

BASTONI 7. Il più “centrato“ del trio difensivo in copertura. Fa anche partire l’azione del raddoppio.

DUMFRIES 7. L’aria (e l’area altrui) di Champions gli porta bene. Segna e da lì in poi domina.

FRATTESI 6. Un tempo con qualche imprecisione nel palleggio. Sale di tono nel secondo.

CALHANOGLU 7. Sta tornando ai livelli a lui più consoni. Una scucchiaiata per servire Lautaro in area è la chicca della serata. E dal dischetto non perdona.

ZIELINSKI 7. È in serata buona e si vede fin dai primi tocchi. Verticalizza con precisione e lucidità.

C. AUGUSTO 6,5. Costante nel cercare l’attacco alla profondità. Sicuro anche da terzo in difesa.

L. MARTINEZ 7,5. Un salvataggio sulla linea che vale un gol, poi si dedica all’altra metà campo divorandosi almeno un paio di reti, prima di timbrare.

ESPOSITO 7. L’assist per il 2-0 e una gran partita. Il gol (primo in Champions) è meritatissimo, ne aveva appena mancato un altro molto più semplice.

All. CHIVU 7. Squadra compatta, cinica e che cerca di segnare anche sul 4-0.

Akanji 6,5. Alza il livello della difesa interista, in chiusura e per come tratta la palla.

Dimarco 6. Lampi di qualità fin dall’ingresso.

Sucic 6. Ha in faretra giocate di tecnica non banali.

Bonny 6,5. Un altro ottimo spezzone dalla panchina.

L. Henrique sv.

VOTO INTER 7,5.

m.t.