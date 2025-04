Inter-Cagliari: Inzaghi rilancia Arnautovic con Lautaro, si rivede Dimarco

Milano, 11 aprile 2025 – Quattro giorni dopo la vittoria di Monaco di Baviera in casa del Bayern, l'Inter si rituffa in campionato per affrontare (domani alle 18 al Meazza) il Cagliari invischiato nella lotta salvezza.

I nerazzurri devono vincere per evitare di veder avvicinare il Napoli, a tre punti dalla capolista e impegnato lunedì sera in casa contro l'Empoli. Simone Inzaghi cambierà alcune pedine rispetto all'impegno in Germania.

Il turnover

Dovrebbero tornare dal 1' Bisseck e De Vrij in difesa, Zalewski (per lui sarebbe il debutto da titolare con l'Inter), Frattesi e Dimarco a centrocampo, Arnautovic in attacco. Il tecnico lascerà quindi alcuni pilastri nella formazione base: Sommer, Bastoni, Calhanoglu, Barella e Lautaro Martinez.

Per Dimarco sarà il rientro dopo essere rimasto in panchina tutta la gara contro il Bayern, a seguito di un affaticamento muscolare che lo ha costretto ad allenarsi individualmente fino all'altroieri. Già nella seduta del giovedì aveva lavorato in parte col gruppo, oggi ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni.

Recuperato, ma per la panchina, anche l'altro rientrante Taremi. Restano quindi in lista indisponibili solo Dumfries e Zielinski. Per contro il Cagliari si presenta senza alcuna assenza e con sei punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo, grazie anche agli ultimi due risultati utili (una vittoria e un pareggio).

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Arbitro: Di Bello.

TV: ore 18 su Dazn.