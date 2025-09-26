Cagliari-Inter, Chivu con Lautaro e Thuram: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 26 settembre 2025 – La vittoria sul Sassuolo, seguita a quella di Amsterdam, l’intenzione di dare continuità a un inizio di stagione con qualche sconfitta di troppo. L’Inter vuole continuare a risalire la china dopo sei punti in quattro partite e per farlo chiederà spazio al Cagliari di Fabio Pisacane, partito forte e con sette punti in classifica, uno in più dei nerazzurri. Una settimana piena di lavoro, senza Champions League, per arrivare alla Sardegna Arena pronti per la seconda settimana da tre partite dati gli impegni di martedì contro lo Slavia Praga e di sabato 4 ottobre contro la Cremonese. Per i sardi, invece, ottimo avvio e con una sola sconfitta (di misura a Napoli), a fronte di due vittorie (Lecce e Parma) e un pareggio (Fiorentina): non sarà una partita facile per i nerazzurri

Probabili formazioni

Chivu dovrebbe rispolverare la Thu-La dopo il periodo di gestione di Lautaro, acciaccato da una schiena in disordine. Pio Esposito si è fatto trovare pronto ma a Cagliari dovrebbe toccare al capitano con Marcus Thuram al fianco. Negli altri reparti, Dumfries e Dimarco sugli esterni, Calhanoglu perno centrale con Barella e Mkhitaryan ai lati. Dietro, Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Nel Cagliari 4-3-2-1 con Palestra, Mina, Luperto e Obert in difesa, Adopo, Prati e Deiola a centrocampo, Folorunsho, Esposito e Belotti in avanti. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Belotti. All. Pisacane INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Precedenti

Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, con 45 vittorie, 29 pareggi e 14 successi rossoblù. Tradizione favorevole ai nerazzurri nel recente periodo. L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro i sardi nella massima serie e nelle ultime stagioni hanno costruito una striscia importante in Sardegna, vincendo nelle ultime cinque stagioni consecutive e non subendo reti da 216 minuti. Non solo, l’Inter va in gol a Cagliari da 10 gare consecutive e con un totale di 25 reti segnate. Lo spauracchio per i sardi è sicuramente Lautaro Martinez: il Cagliari è la sua vittima preferita con 11 gol in 11 presenze. Giocherà contro il suo passato Nicolò Barella. In maglia sarda sono arrivate le sue prime 100 gare di Serie A, ma con l’Inter ha contribuito a 7 gol contro la sua ex squadra (1 gol e 6 assist).

Laurea Honoris Causa a Marotta

Giornata importante anche per Beppe Marotta, presidente Inter. L'Università di Milano-Bicocca ha conferito la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” al dirigente nerazzurro. Questa l’emozione del numero uno interista: “E’ un giorno molto emozionante. Ho ricevuto tanti riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile”. Per Marotta anche un ringraziamento a Oaktreee: “La proprietà, rappresentata dalla dottoressa Kate Ralph, mi ha dato fiducia e culmine alla mia carriera. Diventare presidente dell’Inter è qualcosa di eccezionale e lo sento profondamente nel mio animo. E’ uno stimolo per dare il massimo in questa avventura”.

Le parole di Pisacane: “Sarà partita ad alto coefficiente”

Sfida stimolante per il Cagliari che si metterà alla prova contro i vice campioni d’Italia e d’Europa dopo un ottimo avvio di campionato. La classifica è ancora corta e agli albori, ma Pisacane può trarre ancora più entusiasmo per cercare di affrontare nel migliore dei modi l’Inter: “Sarà una partita dal quoziente di difficoltà alto – il suo commento in conferenza stampa – Sappiamo di dover fare una grande partita da squadra compatta e generosa. Ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio. Sappiamo di doverci mettere in uno stato d’animo combattivo”. Partita gagliarda e di sacrificio per il Cagliari. Pisacane conosce la forza dell’Inter: “In certi momenti della partita dovremo superare delle difficoltà. La classifica la prendiamo con la giusta attenzione, ma sempre con umiltà e ancorati alla realtà”. Sull’Inter, invece, Pisacane è convinto che la base di lavoro precedente sia rimasta e che Chivu non abbia stravolto l’impianto di gioco: “La base era quasi perfetta e Chivu con intelligenza ha toccato poco. E’ pragmatico”, la risposta del tecnico dei sardi. Lo scopo del Cagliari sarà giocare una grande partita con i piedi per terra: “Ogni match ha le sue difficoltà e in Serie A non ci sono partite scontate. Dobbiamo essere umili, a partire da me. Ci prepariamo per creare una strategia in fase di non possesso, mentre con la palla proveremo a creare delle difficoltà. Quando la partita ce lo permetterà vogliamo creare pericoli all’Inter con le nostre armi”.

Dove vederla in tv

Cagliari-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati. Su Sky partita disponibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (214). La telecronaca del match su DAZN sarà di Dario Mastroianni e Antonio Di Gennaro, mentre su NOW e Sky i telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi. Dopo Cagliari, i nerazzurri avranno lo Slavia Praga in Champions a San Siro e la Cremonese, sempre in casa, in campionato.

