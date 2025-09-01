Calha macchinoso. Frenata Sucic. Acerbi è sempre lui

SOMMER 6. Incolpevole sul gol del raddoppio.

BISSECK 5. Troppo passivo in occasione della rete del raddoppio friulano, non una scelta azzeccata lanciarlo per Pavard.

ACERBI 6. Sempre aggressivo sull’uomo, un esempio.

BASTONI 5,5. La manovra nerazzura, o presunta tale, viaggia più per vie centrali, è più tagliato fuori del solito.

DUMFRIES 6. E’ molto abile nel leggere bene la giocata di Thuram ed evitare la trappola del fuorigioco, poi salta scomposto e causa il rigore del pareggio.

BARELLA 5,5. Cerca a lungo la posizione, non pare trovarsi molto a suo agio col baricentro più basso.

CALHANOGLU 5. Deve comprendere bene la nuova fase offensiva. Un po’ macchinoso, ha una buona occasione ma calcia male.

SUCIC 5. L’esame da titolare al posto di Mkhitaryan non lo boccia, ma quanto meno lo rimanda. Un’azione degna di nota in un’ora.

DIMARCO 6. In occasione del vantaggio è parte della transizione offensiva, nella ripresa raddoppia invano ma cresce molto.

THURAM 6. Conduce la transizione del vantaggio. Ottima sponda, si divorsa almeno due occasioni colossali di testa.

LAUTARO 5,5. Prova a dare vivacità alla manovra, la rete del vantaggio è principalmente sua. Per il resto non si vede mai in area di rigore.

All. CHIVU 5. L’Inter del primo tempo non piace, e si addormenta troppo presto. Offensiva organizzata nella ripresa, manca solo il gol, coraggioso il passaggio alle quattro punte. Mkhitaryan 6. Niente di speciale, ma è più dinamico e volitivo di Sucic. Eposito 6. Acclamato da San Siro, un paio di fraseggi al limite. Zielinski, Augusto, Bonny sv.

Voto squadra 5,5.

a.l.m.