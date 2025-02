Calha sotto ritmo. Frattesi spento. Bisseck si perde

SOMMER 5,5. Parata di posizionamento su Kean, ma su Ranieri può poco e anche il centravanti riesce a trafiggerlo nella ripresa.

BISSECK 5. Le transizioni di Parisi gli danno noia da subito. Si fa prendere il tempo da Kean sul 2-0.

DE VRIJ 5,5. Parecchi affanni contro il dinamismo di Kean.

BASTONI 5,5. Prestazione sull’altalena. Già nel primo tempo crea due occasioni in attacco e ne concede altrettante dietro nello spazio di pochi minuti.

DUMFRIES 5,5. L’ex compagno Gosens gli mette la museruola.

FRATTESI 5. In una gara in cui c’è da palleggiare rapidamente perde di efficacia. In più Ranieri lo anticipa e la piazza dove Sommer non può arrivare.

CALHANOGLU 5. Non riesce mai a dare verticalità contro il muro viola.

MKHITARYAN 5. Seconda stecca consecutiva dopo quella del derby. In debito d’ossigeno.

C. AUGUSTO 5,5. “Buca“ De Gea, ma è in fuorigioco. Ha ben pochi guizzi in fase offensiva.

THURAM 5,5. I centrali viola non gli consentono di sfruttare il suo strapotere fisico.

LAUTARO 5,5. Vede pochi palloni, non riesce a crearsi le occasioni da sé.

All. INZAGHI 5. Capisce presto che non è serata, però tarda troppo coi cambi. Brusco stop.

Barella 5,5. Ha subito una chance, la manda larga.

Dimarco 5. Tenta il bis del gol al Frosinone dello scorso anno, De Gea è più svelto di Turati a rientrare. Manda involontariamente a segno Kean per il 3-0.

Arnautovic 5. Non incide, nemmeno quando ha un pallone a pochi passi da De Gea.

Asllani e Taremi sv.

Voto squadra 5

M.T.