Calha-Sucic, qualità Inter. Ripartenza show di Chivu. Viola ko, aggancio al Milan

Il destro di Hakan Calhanoglu accende San Siro nella notte del ritorno della fu Curva Nord, oggi Secondo Anello Verde Milano, il meraviglioso inserimento di Petar Sucic manda al tappeto la Fiorentina e soffoca quella che poteva essere una nuova occasione per roventi polemiche dopo i fatti del Maradona. Perché alla squadra di Cristian Chivu paiono mancare due rigori sullo 0-0, sempre per un ’abbraccio’ tra Comuzzo e Eposito (al ventinovesimo e al cinquantatreesimo), ma i conciliaboli Sozza-Var non producono neanche un on-field review.

Polemiche sopite, la domanda è se l’Inter possa permettersi di giocare molto alta, e spiccatamente orizzontale. Il problema non sta tanto nell’equilibrio difensivo, anche se nel primo tempo Bisseck deve metterci una pezza al diciannovesimo sull’inserimento di Ndour a sinistra, e nel finale la Viola gestisce malissimo un errore di Calhanoglu mandando Kean alla debole conclusione sul primo palo. No, la mancanza è sempre in fase offensiva, nell’assenza di un giocatore in grado di saltare l’uomo o dettare l’ultimo passaggio, per una mancanza di lucidità nei sedici metri che è pesante zavorra.

E’ vero, sempre nel primo tempo il baricentro alto propizia il recupero e la prodigiosa penetrazione centrale di Bastoni che si ferma sul "tacco" di De Gea, ma il sinistro di Dimarco poco dopo la mezz’ora nasce da un lancio dalla difesa, ancora animato dal numero 95 a sinistra. Se l’Inter insomma ha una colpa, è quello di impiegarci un’intera frazione di gioco a comprendere come fare male ad una Fiorentina tutt’altro che agguerrita. La coppia Esposito-Lautaro, bloccata nella prima frazione, non è casualmente la prima a dare un segnale a inizio ripresa, con il numero 94 a spizzare a centrocampo per l’inserimento del capitano. Verticalità e ripartenza dal basso, con la conseguenza di mandare due volte Dumfries vicino al vantaggio tra quarantanovesimo e cinquantaseiesimo.

Tanti, troppi colpi al volto per una traballante Fiorentina non stabilizzata dagli ingressi di Fagioli e Fazzini, con il secondo debole ad accorciare sul tracciante di Calha che vale il vantaggio. Una giocata individuale, ma che sfrutta il calo di lucidità di una retroguardia che da venti minuti non poteva fare altro che rincorrere, e poco dopo capitola sul bell’inserimento di Sucic alle spalle di Lautaro Martinez. Esulta Chivu, c’è anche il rigore per la doppietta di Calhanoglu, l’Inter va oltre le potenziali polemiche, dimentica Napoli, e aggancia il Milan in classifica.