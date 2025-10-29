L'Inter schiva di forza le polemiche e dilaga dopo la prodezza di Calhanoglu

Milano - Ci vuole una giocata di Hakan Calhanoglu per evitare una nuova ondata di polemiche. L’Inter, anzi, va oltre nel modo migliore: sul campo, con una vittoria limpida contro la Fiorentina che scaccia i fantasmi del ko di Napoli e riporta i nerazzurri al fianco del Milan in classifica. Un successo che vale più dei tre punti, perché evita scorie pericolose e rilancia la squadra di Cristian Chivu in una fase della stagione estremamente delicata.

La squadra nerazzurra, nuovamente affiancata dalla fu Nord oggi denominata Secondo Anello Verde Milano, parte bloccata, complice una Fiorentina attendista e qualche decisione arbitrale che, sullo 0-0, lascia più di un dubbio: due "abbracci" sospetti di Comuzzo a Esposito vengono ignorati, e il Var non interviene. Ma la squadra non si scompone. E se serve un tempo per trovare la chiave della partita, nella ripresa la prestazione cambia ritmo e direzione. E' vero, nella prima frazione Bastoni viene fermato solo dal tacco di De Gea, e Dimarco ha una buona palla sul sinistro, ma contro un avversario schiacciato diventa durissima creare superiorità senza uno contro uno o verticalizzazioni.

E in questo senso, in questo contesto, la coppia Esposito-Lautaro convince poco. Hakan Calhanoglu la sblocca dalla distanza, è vero, ma punendo un avversario ormai barcollante, graziato due volte da Dumfries e da una conclusione velenosa di Dimarco che sfiora il palo. Da qui, solo notizie positive. Petar Sucic che firma un meraviglioso raddoppio, proprio lui chiamato alla non semplice eredità momentanea di Henrikh Mkhitaryan in ballottaggio con Zielinski. Ange-Yoan Bonny che entra in campo e si procura subito un rigore, trasformato da Calhanoglu per la personale doppietta. Un match che, una volta sbloccato, si chiude in pochi minuti evitando sorprese. E una classifica che ora porta l'aggancio al Milan, sino a settimana scorsa capolista solitaria. Christian Chivu esulta anche scomposto a bordo campo. Ma l'Inter si è messo alle spalle un ostacolo non da poco. Quello nella testa.