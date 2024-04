Calhanoglu punta il Milan: "Scudetto al derby? Dico sì"

Si riaprono vecchie ferite nel complicato rapporto tra Hakan Calhanoglu e il Milan, sua vecchia squadra, lasciata a parametro zero nell’estate 2021. Con la tifoseria inferocita non solo per la separazione, ma soprattutto per la nuova destinazione: l’Inter, l’altra squadra della città. Alla fine dell’annata successiva il Diavolo ha conquistato lo scudetto e nei festeggiamenti di piazza Calhanoglu è stato il bersaglio preferito, non di rado con toni insultanti e in qualche caso con il coinvolgimento di ex compagni di squadra come Zlatan Ibrahimovic ("Fate una chiamata a Hakan"). Ora però è il turco ad essere vicinissimo al tricolore. Mancano otto punti, ma in caso di vittoria contro Cagliari e Milan ne basteranno sei, perché il successo nel derby toglierebbe allontanerebbe definitivamente proprio la prima inseguitrice. "Se dovessimo vincere il campionato contro il Milan sarebbe pazzesco - ha detto ieri il centrocampista a CBS Sports Golazo - Sarà un match durissimo, ma spero più che altro sia una partita bella e corretta. E che eventualmente i festeggiamenti siano tranquilli perché mi ricordo come avevano festeggiato i rossoneri in passato, quindi voglio stare calmo".

Non si sa ancora se sarà nella stracittadina o meno, ma il tricolore dell’Inter è in discussione solo in termini matematici. La squadra di Inzaghi ha costruito un campionato capolavoro, guida con quattordici lunghezze sui rossoneri e ha largamente miglior attacco e miglior difesa della Serie A. "Siamo cresciuti come squadra dopo la sconfitta in finale di Champions League e poi abbiamo un buon allenatore: per lui non è facile ma noi giocatori gli rendiamo le cose più semplici". Se in Italia creano dibattito le dichiarazioni sul derby, in patria hanno fatto rumore quelle sul Galatasaray. "Attualmente non mi vedo al Gala. Conosco la Turkish Footbal League e spero faccia meglio di quanto accaduto negli ultimi mesi", ha affermato prima di una parzialre retromarcia sui social. "Al Galatasaray non ho mai nascosto l’amore e il rispetto che ho. Ciò che ho detto non era specifico di un club, ma dello sviluppo del calcio del nostro Paese. Tutti sanno cosa è successo negli ultimi mesi".