Inter, cambia il CdA: chi sono i tre nuovi membri. Coppa Italia, Zalewski ko salta la Lazio

Nel giorno della vigilia di Inter-Lazio, quarti di finale in gara unica della Coppa Italia, i nerazzurri affrontano nuove sfide anche fuori dal campo. La società ha infatti riunito l'assemblea dei soci approvando una serie di modifiche allo statuto con l’obiettivo di permettere che i prossimi Consigli di Amministrazione e Assemblee dei Soci possano essere svolti da remoto, come previsto dalle normative Covid negli scorsi anni. Nel CdA sono entrati da oggi due consiglieri indipendenti, Diego Gigliani e Claudia D'Arpizio, oltre al Chief of Staff Massimiliano Catanese, mentre non ci saranno più l'ex Ceo corporate Alessandro Antonello (che ha lasciato la società qualche settimana fa) e gli altri due membri Amedeo Carassai e Carlo Marchetti. “Sono molto felice - ha detto il presidente Beppe Marotta davanti ai piccoli azionisti - di dare il benvenuto a Claudia e Diego nella Famiglia Nerazzurra. Grazie al supporto della proprietà Oaktree, l’Inter ribadisce la massima rilevanza per figure di grande competenza ed esperienza nel Consiglio e nel top management del Club, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo". Nel frattempo, come detto, domani la squadra sarà impegnata contro la Lazio. Tante le modifiche di formazione attese rispetto alla sfida di sabato scorso contro il Genoa. Non ci sarà però Nicola Zalewski, fermato da un risentimento muscolare al soleo della gamba destra che lo terrà fuori anche per la sfida di campionato contro il Napoli in programma al Maradona sabato prossimo. Thuram è ancora in ripresa da un infortunio a una caviglia e punta proprio al confronto coi partenopei, mentre nella gara col Genoa si è fermato anche Correa. Panchina per Lautaro: in avanti giocheranno Taremi e Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni

--