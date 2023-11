C’eravamo tanto amati. L’Inter ritrova Big Rom dopo un’estate di veleni fra ripicche, bugie e silenzi

"I primi giorni dopo Istanbul mi sentivo un po’ a disagio perché la mia mente era fuori posto a causa di quello che era successo nei giorni precedenti. Se dicessi la verità sull’estate sarebbe uno choc per tutti. Di questo parlerò più avanti". Due settimane fa da Anversa Romelu Lukaku ha deciso di lanciare il sasso e nascondere la mano, caricando di ulteriore tensione la lunga vigilia di Inter-Roma. Con quella “minaccia“ Big Rom ha provato a innescare dubbi nella mente del popolo nerazzurro che lo aspetta munito di fischietto per “ricordargli“ il tradimento.

Ma perché si è arrivati alla la clamorosa rottura? Passo indietro. Il biennio trionfale con il “mentore“ Conte aveva incendiato la passione tra Lukaku e gli interisti, consolidatasi con il ritorno della scorsa stagione: un secondo trasferimento voluto da entrambe le parti (il bomber a Natale del 2021, da tesserato del Chelsea, aveva giurato amore eterno all’Inter). Stagione però travagliata, causa infortuni. Ma con una ripresa in primavera. Si arriva al 5 giugno, nella settimana che porta a Istanbul. "Penso che adesso la gente stia vedendo quello che posso fare per la squadra. Ma non devo guardare solo a me stesso, l’Inter è più importante di tutto e voglio che vinca, il mister prenderà le sue decisioni. Il dualismo con Dzeko? Voglio godermi la finale senza avere pressioni... Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo, per me sono come fratelli" (fratelli ai quali, per inciso, dopo aver trattato con il Milan ed essersi accordato con la Juventus, non ha più risposto al telefono).

Lukaku era certo che avrebbe giocato la finale dal primo minuto. Inzaghi invece gli preferì Dzeko, spiegando al belga il motivo della scelta, di natura tecnica. Big Rom non la prese bene. E quando entrò nella ripresa non incise sul match. La verità è che Romelu voleva essere al centro di tutto, e anche per questo la presenza ingombrante di Dzeko lo ha innervosito. Ma nessuno poteva immaginare il divorzio dopo le promesse reciproche a fine stagione anche se i primi segnali c’erano stati il 24 giugno, quando senza alcuna spiegazione il belga non si presentò al matrimonio dell’amico Dimarco. Seguirono le telefonate senza risposta ai dirigenti dell’Inter e le avances di chi provò a soffiarlo ai rivali nerazzurri. Poi la Roma. Dieci partite, otto gol. E un tradimento che il popolo interista fa fatica ad accettare.