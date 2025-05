Champions League, febbre da semifinale a San Siro: contro il Barcellona l’Inter punta sul ritorno di Pavard e tenta il “miracolo” con Lautaro

Milano, 4 maggio 2025 – Inter e Barcellona stanno facendo di tutto per provare a recuperare i giocatori infortunati. Se da un lato i blaugrana hanno annunciato oggi il ritorno agli allenamenti in gruppo di Robert Lewandowski, assente all'andata, dalla sponda nerazzurra ha lavorato parzialmente coi compagni Pavard, mentre Lautaro Martinez ha svolto una nuova seduta a parte. I due nerazzurri in bilico per la partita di martedì sera alle 21, al Meazza, proveranno a tornare domani a disposizione di Inzaghi per svolgere l'allenamento della vigilia col resto della truppa.

Recuperi complicati

Al momento sembra avere più chances il francese, colpito da una distorsione alla caviglia sinistra durante la partita contro la Roma. Più complicato il recupero del capitano argentino, che deve smaltire un'elongazione ai flessori di cui è rimasto vittima contro il Barcellona all'andata. L'importanza della sfida di martedì, la semifinale di ritorno in Champions League, sta ovviamente spingendo l'attaccante a provarle tutte per essere in campo, anche solo a partita già cominciata.

Nelle mani di Thuram

Nella gara contro il Verona è stato tenuto completamente a riposo Thuram, che giocherà dal 1' al fianco di Taremi o di Lautaro, se quest'ultimo riuscirà nel miracoloso recupero. Ad oggi sono più alte le probabilità di vedere l'iraniano tra i titolari. L'altro cambio nello schieramento, rispetto alla prima sfida coi blaugrana, sarà invece probabilmente proprio Pavard per Bisseck, unico giocatore dell'Inter a scendere in campo sia nella semifinale di andata in Coppa che contro gli scaligeri in campionato.

Marcus Thuram, pedina fondamentale per l'Inter nella corsa Champions League e in Campionato

Con un occhio al campionato

Inzaghi ne ha infatti cambiati dieci, ricevendo buone risposte quasi da tutti e soprattutto un risultato che mantiene la squadra al secondo posto, a -3 dal Napoli capolista, con tre turni ancora da giocare. Sia la graduatoria che il calendario sono favorevoli ai partenopei, che possono anche vincere due gare e pareggiarne una per laurearsi campioni d'Italia.

Davide Frattesi e Mehdi Taremi (a destra)

Trasferte in programma

Affronteranno il Genoa senza più ambizioni di classifica, quindi Parma e Cagliari vicine alla salvezza aritmetica. Solo gli emiliani avranno il fattore campo a favore. Per contro l'Inter ha due trasferte a Torino e Como (stesso discorso del Genoa, ma i lariani vengono da cinque vittorie consecutive), nel mezzo la Lazio a San Siro. I capitolini sono in corsa per un posto nella prossima Champions League.