Champions League, l'Inter nella tana del Feyenoord. Inzaghi: “Momento chiave, saremo pronti”

Dopo aver chiuso al quarto posto il girone di Champions League, l'Inter esordisce domani nella fase ad eliminazione diretta con l'andata degli ottavi di finale, a Rotterdam contro il Feyenoord.

Si gioca alle 18.45, contro un avversario che Stefan De Vrij, ex della sfida, conosce molto bene. “Sarà una partita speciale per me e sono contentissimo di essere qui - afferma il centrale a Sky -. So cosa significa giocare in questo ambiente, in Champions il Feyenoord tira fuori qualcosa in più e hanno battuto Milan e Bayern Monaco. Sarà molto dura. Chiaramente noi giochiamo per vincere ogni partita e non sarà diverso in queste due. Siamo consapevoli della nostra forza e la vogliamo dimostrare. Finora abbiamo fatto molto bene la fase difensiva in Champions e vogliamo continuare così”.

Tante le assenze da ambo le parti, per quel che riguarda l'Inter non ci sono Carlos Augusto, Zalewski, Darmian e Dimarco, tutti nel reparto esterni. "L’Inter sta bene - risponde però Inzaghi - è un momento in cui siamo in emergenza soprattutto in un settore, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare agli ottavi e sappiamo che è un momento chiave. Ci faremo trovare pronti. Sappiamo che ci sarà anche il ritorno a San Siro, ma dovremo fare subito una partita importante, in uno stadio caldo. Loro hanno cambiato allenatore, hanno fatto ottimi risultati in Champions e possono contare su giocatori di qualità”.

Data la corposa lista di indisponibili, il tecnico ha valutato anche un cambio di modulo, ma alla fine dovrebbe confermare il 3-5-2. “Senz’altro ci darà una mano Bastoni, poi una squadra può costruire con i propri principi quando ha la palla e cambiare quando ce l’hanno gli altri - dice ancora Inzaghi -. Sommer? Ha fatto un grandissimo lavoro ed è disponibile, ma giocherà Martinez”.

Dubbi di formazione da sciogliere a centrocampo, dove Asllani potrebbe giocare in regia al posto dell'acciaccato Calhanoglu e Zielinski come mezzala, sostituendo Mkhitaryan.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao. All. Van Persie.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; L. Martinez, Thuram . All. Inzaghi.

ARBITRO: Eskas (Norvegia).

TV: ore 18.45 su Prime Video.