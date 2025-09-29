Chivu al cuore dell’Inter. Sbotta, esulta e reagisce

I video virali di Cristian Chivu stanno cominciando a crescere di numero. Esultanze, richiami alla folla, ai giocatori, ai bordocampisti, ai vecchi compagni che lo intervistano dagli studi tv. All’inesperienza data dal relativo numero di panchine in Serie A oppone una conoscenza enciclopedica del mondo Inter e ci si sta adattando. Prende un po’ di qui e un po’ di là, da vecchi maestri e interisti passati. Sa molto di Mourinho la filosofia del “contro tutto e tutti“, che compatta l’ambiente nel momento complicato e dopo il triplice fischio a Cagliari è stata sposata nelle dichiarazioni anche da Lautaro Martinez. È d’altronde la normalità che la grande squadra attiri critiche, persino feroci, se incappa in due ko di fila o se sbaglia proprio l’arrivo al traguardo, come l’anno scorso, dopo essere arrivata oltre metà aprile coi piedi in Coppa Italia, Champions League e lotta Scudetto.

Chivu ha battuto quindi sul tasto dell’orgoglio, del sottolineare il buono e non il cattivo di quell’annata, l’aver rincorso obiettivi concreti quasi fino all’ultimo, sebbene fallendoli. È l’unica strada per scrollarsi di dosso i fantasmi delle cadute contro Milan, Paris Saint-Germain e nel duello in campionato coi partenopei. Gli uomini a cui l’allenatore ha chiesto la riscossa sono gli stessi dell’era Inzaghi, con qualche innesto centellinato via via. Akanji per il ceduto Pavard era un incastro praticamente obbligato; Sucic si è alternato con Mkhitaryan; Pio Esposito è diventato titolare solo quando Lautaro era acciaccato; Josep Martinez ha giocato due gare dal 1’, ma facendo in modo che Sommer potesse riscattarsi con l’Ajax dopo gli errori con la Juventus. In Sardegna si è visto anche Luis Henrique per la prima volta da titolare, una prova ancora non da copertina.

Già l’esultanza del tecnico al 3-2 di Thuram a Torino era stata veemente, magari non fortunatissima visto che poi hanno fatto seguito due reti della Juventus. Al 2-0 di Pio Esposito contro il Cagliari è volata una bottiglietta e l’urlo è stato potente, liberatorio. Come le dichiarazioni post-gara. "Il palo di Folorunsho? Preferisco parlare dei nostri due. Le critiche? Tanti parlano contro l’Inter. Pio Esposito? Lasciamolo crescere". Una comunicazione in trincea, solo l’ultimo passaggio dopo che nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web il filmato del tecnico che reagisce all’esortazione di un tifoso ad Appiano (ai tesserati degli Inter Club viene talvolta permesso di assistere agli allenamenti). "Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello", le parole di Chivu dopo una richiesta a Lautaro dagli spalti di ripetere la domenica i gol segnati in allenamento. Un’uscita che ha ricordato lo Spalletti a difesa di Ranocchia di qualche anno fa. Prima ancora, qualche giorno or sono, un mezzo richiamo tra il serio e il faceto a Goran Pandev, che dagli studi di Sky gli aveva fatto una domanda sul mercato appena trscorso, corretta quanto sibillina. "Sei proprio giornalista ora", ha detto sorridendo il tecnico. Chissà che lo scambio non sia proseguito nella chat del Triplete, dove tutti gli ex compagni tifano per “caschetto“. Un leader riconosciuto già ai tempi. E un ottimo comunicatore anche oggi.