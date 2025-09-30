Chivu cambia sette titolari ma non perde il vizio della vittoria: tris allo Slavia Praga

Milano, 1 ottobre 2025 – Quando nel giro di quattro giorni giochi due gare, ruoti sette elementi della formazione titolare, e ottieni sei punti, sai di essere sulla strada giusta.

Sia chiaro, con lo Slavia Praga i nerazzurri la sbloccano grazie ad un regalo, inconcepibile a questi livelli, del portiere Stanek a tutto vantaggio di Lautaro, ma quanto questo accade alla mezzora il possesso palla dice 70% per i padroni di casa, con nove conclusioni a zero e il triplo di passaggi completati. Lo Slavia Praga è avvolto, traballante, per quanto all'Inter manchi la capacità di cambiare ritmo, di spingere la giocata creando reali situazioni di superiorità numerica senza passare per i calci piazzati.

Come detto, Cristian Chivu cambia tanto. Dietro Bisseck e Acerbi al fianco di Bastoni convincono, in mediana Sucic e Zielinski alfieri di Calhanoglu un po' meno. Nessun errore marchiano, quanto una mancanza di qualità sostanziale, con il numero otto che parte bene, ma gestisce male un paio di situazioni, prima cercando un compagno con un colpo di testa arretrato, quindi mancando la segnatura solo al cospetto dello "sciagurato" Stanek. Sono ovviamente maggiori i meriti che i demeriti per questa Inter, giunta al quarto successo in fila tra Italia ed Europa, una ripartenza tutt'altro che scontata dopo i dolorosi ko con Udinese e Juventus.

Ci mette lo zampino il tecnico romeno, con cui pare perdere velleità di costruzione Bastoni (anche se l'assist del 3-0 è suo), non lascia il segno Dimarco (pur giocando più di sessanta minuti), e allora sulla sinistra ben presto Thuram si scambia con Lautaro, mandando subito in gol Dumfries e creando qualche spunto in uno contro uno. C'è spazio quindi per la doppietta di Lautaro Martinez, che in entrambe le occasioni deve solo spingerla in rete, ma per tutti i novanta minuti è spina costante sulla trequarti per la difesa ceca, un innesco che si sta vedendo soprattutto in queste prime settimane di campionato.

Intanto l'Inter arriva a metà strada: sei punti con Ajax e Slavia, e sei dovranno essere con Royale Union Saint-Gilloise e Kairat. In discesa serve continuare a prendere velocità. Sperando che per Marcus Thuram, uscito dopo il 3-0, sia solo un crampo.