Chivu, caramelle al Mou. "Il rumore dei nemici?. Io penso solo all’Inter»

L’arte della retorica l’ha imparata da sé. Il viaggio partito dalla Romania ha portato Cristian Chivu in giro per il mondo, tra Olanda e Italia, a conoscere lingue e tradizioni. Incrociando maestri di calcio e di comunicazione, tra cui José Mourinho, con cui ha vinto campionati e coppe in nerazzurro. Allora faceva il difensore, oggi è l’allenatore dell’Inter e come l’illustre predecessore ha conosciuto quello che lo “Special One“ definì un giorno come "il rumore dei nemici", le critiche tipiche che sfociano in quantità per le grandi squadre, allorché arrivano i primi stop. "Fa parte del gioco, ma tiro avanti per la mia strada e non guardo in faccia nessuno. Fino a marzo scorso di questa squadra parlava tutto il mondo, poi ci siamo approfittati di qualche disgrazia e ce ne siamo dimenticati. Capisco le delusioni, ma non dobbiamo scordare che questo gruppo ha fatto una stagione fantastica", è la difesa di Chivu.

Sul campo i nerazzurri hanno già reagito alle due sconfitte contro Udinese e Juventus battendo 2-0 l’Ajax a domicilio, con Sommer capace di parare tiri e improperi dei suoi stessi tifosi, ripagando la fiducia del suo allenatore. Oggi contro il Sassuolo, una storica bestia nera capace di vincere dieci volte su ventidue contro l’Inter (due i pareggi, dieci i successi nerazzurri), potrebbe fare spazio al collega Josep Martinez. I dubbi di formazione tra i padroni di casa, stasera al Meazza, riguardano proprio i due omonimi della rosa, portiere e attaccante. "Diciamo che un Martinez giocherà", scherza Chivu. Potrebbe essere lo spagnolo, perché il capitano argentino deve ancora recuperare a pieno dai postumi dell’acciacco patito nei giorni scorsi. Problemi alla schiena che non gli hanno permesso di giocare contro l’Ajax. "Mercoledì non riusciva nemmeno a camminare, ma sono certo che se avessimo avuto bisogno non si sarebbe tirato indietro", racconta ancora il tecnico. Potrebbe fare spazio ad Esposito, come accaduto ad Amsterdam, oppure a Bonny. Rispetto alla passata stagione, con i cagionevoli Arnautovic, Taremi e Correa molto lontani dal rendimento dei colleghi di reparto titolari, è probabile che ci sia una rotazione maggiore davanti. Soprattutto se il giovane Pio dovesse confermare le doti viste al Mondiale per club e nella trasferta in Olanda.

Inter-Sassuolo, probabili formazioniInter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu.Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.Arbitro: Marinelli di Tivoli.Diretta tv: ore 20.45 su Dazn.