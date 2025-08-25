Chivu e l’Inter dell’usato sicuro: "Ma la favorita rimane il Napoli"

Questione di posizione, una, poi sarà la "solita" Inter. Si riparte dalle certezze, anche con Christian Chivu in panchina alle ore 20.45 a San Siro, con un solo dubbio a centrocampo. Tutto gira intorno a Petar Sucic, mezzala o regista davanti alla difesa? Secondo le ultime, il tecnico rumeno dovrebbe chiedere di gestire gli equilibri a Nicolò Barella in vece delle squalificato Hakan Çalhanoglu, con il nativo di Livno sul centrodestra e Henrikh Mkhitaryan sull’altra sponda. Per il resto, si riparte da un disegno assodato, che dunque potrebbe modularsi per atteggiamento, non certo per uomini.

Anche se una differenza già si avverte, ed è la presenza di Christian Chivu in conferenza stampa ad Appiano Gentile, non certo un appuntamento molto amato dal predecessore: "Siamo un cantiere aperto e vogliamo sempre migliorare sia individualmente che a livello collettivo". Di quella che sarà l’impostazione tattica emerge poco, si percepisce solo un po’ di celata delusione per l’impasse di mercato: "Io voglio qualità e non quantità. Alcuni giocatori di qualità non li abbiamo presi non per colpa nostra". È tutto lecito, ma con Ademola Lookman la rivoluzione avrebbe potuto avere luogo con il passaggio alle tre punte. Tante quindi le domande della vigilia su quelle che sono le individualità. E la luce torna su Sucic, che da mezzala sarebbe chiamato a dare risposte sul futuro di Mkhitaryan: l’Inter può ancora dipendere per tutta una stagione dall’armeno, 37 anni a gennaio? Piotr Zielinski, che resta comunque una delle armi a disposizione, un anno fa fallì nella missione. Poi, sulle fasce, Federico Dimarco e Denzel Dumfries. L’esterno italiano, reduce da una stagione da alti e bassi, può tornare un faro di continuità? E l’olandese avrà ancora le giuste motivazioni dopo la miglior annata della carriera, e il successivo mancato passaggio al Barcellona?

Davanti ad una difesa con Pavard (altro uomo mercato), Acerbi (che in estate pareva con un piede e mezzo fuori dal progetto) e Bastoni, la mano di Christian Chivu si vedrà anche sull’impostazione del reparto offensivo. Marcus Thuram si è fermato in fase realizzativa a primavera, Lautaro Martinez vorrebbe riprendersi l’area di rigore dopo mesi a tutto campo. Insomma, il mercato non ha ancora modulato molto, almeno nell’undici titolare, ma il gioco di Simone Inzaghi pare difficilmente ripetibile sotto una nuova guida tecnica. Che, dal canto suo, sposta sul Napoli ogni pressione: "Io do ragione ad Allegri quando dice che il vincitore del campionato parte favorito. Anche a giudicare da quello che hanno speso sul mercato".

Il Napoli, intanto, un primo messaggio lo ha mandato. L’Inter, oggi più di un anno fa, ha bisogno di tre punti con il Torino per partire con il sorriso. Senza il sostegno di San Siro: "Spero che questa situazione si risolva il prima possibile perché la squadra ha bisogno del suo pubblico".

Le formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni. Arbitro: La Penna Tv: ore 20.45 DAZN e Sky