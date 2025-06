Inter: Chivu firma, Samuel vice-allenatore. Due eroi del “triplete” alla guida della squadra

Milano, 9 giugno 2025 – Cristian Chivu comincerà ufficialmente oggi l'avventura da allenatore dell'Inter. Il tecnico ha risolto questa mattina il contratto che aveva col Parma fino al 30 giugno 2025 e lo stesso ha fatto il suo collaboratore Angelo Palombo, che lo seguirà a Milano.

La novità

La novità delle ultime ore è che nello staff tecnico non entrerà a far parte Giovanni Martusciello, che già aveva lavorato ad Appiano Gentile durante l'era Spalletti. Problemi burocratici hanno bloccato la trattativa e a prendere il posto di vice-allenatore dovrebbe essere un altro ex giocatore che faceva parte dell'Inter del "Triplete", Walter Samuel.

Lo staff

Ultimo ma non ultimo, tra i collaboratori di Chivu potrebbe esserci posto anche per Paolo Orlandoni, che dovrebbe affiancare Gianluca Spinelli come preparatore dei portieri. Oggi pomeriggio alle 16 è previsto il primo allenamento di Chivu, il cui contratto biennale col club dovrebbe essere ufficializzato a breve, con un gruppo di cui non faranno parte i tanti nazionali.

Mondiale per club

Tra due giorni è prevista la partenza per gli Stati Uniti dove il 18 giugno alle 3.00 italiane è in programma l'esordio dell'Inter contro il Monterrey. Le altre due gare del girone si giocheranno il 21 giugno alle 21.00 italiane contro gli Urawa Reds e il 26 alle 3.00 italiane contro il River Plate.