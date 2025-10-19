Chivu mette la prima. Bonny gela l’Olimpico, l’Inter resiste a Gasp

L’Inter espugna ancora l’Olimpico (come un anno fa, dopo la sosta), batte la Roma grazie a un’altra prodezza di Bonny e si prende la vetta della classifica al termine di una gara in cui ha mostrato un doppio volto: spietata, brillante, solidissima nel primo tempo la squadra di Chivu, in difficoltà nella ripresa quando più volte è stata messa alle corde dai giallorossi (alla terza sconfitta casalinga stagionale) mostrando però coraggio e resilienza. Conta il risultato (sesta vittoria di fila per i nerazzurri fra campionato e Champions), modo migliore non poteva esserci per cominciare il tour de force (7 partite in 22 giorni) dopo le buone notizie arrivate da Torino nel tardo pomeriggio, ovvero il ko del Napoli caduto nella trappola dei granata. Poteva andare in fuga la Roma in caso di vittoria, e invece è l’Inter che ha agganciato per una notte i partenopei e i giallorossi lanciando un messaggio al campionato nel primo vero big-match.

Roma col tridente senza una vera prima punta, ma con Dybala da falso nueve. Per il resto c’è tutta la vecchia guardia, da Mancini a Cristante fino a Pellegrini. Nerazzurri con Bonny in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Cinque minuti intensi e aggressivi dei giallorossi in avvio (ci scappa un giallo per Lautaro costretto a fermare in modo brusco Wesley) ma alla prima vera giocata l’Inter passa con Bonny che scappa per cinquanta metri innescato da Barella ed è freddissimo davanti alla porta. Coprono bene tutti gli spazi gli uomini di Chivu e la Roma finisce sott’acqua, annaspando nella zona mediana dove l’Inter esercita una grande pressione (bravo Bastoni a rubare palla e a servire Mkhitaryan che spaventa Svilar). E la Roma? Una capocciata di Cristante (alta) e un tentativo di Pellegrini (ben controllato), Soulè si abbassa troppo e impiega un po’ per entrare nel match. Ma sono ancora tanti gli errori in fase di impostazione. Paga di più il lavoro sulle fasce di Dimarco e Dumfries che allungano la squadra e aprono squarci nella metà campo capitolina, ma sul fronte opposto anche Wesley dopo mezz’ora comincia a ingranare. Più fumo che arrosto, però. Segnali di risveglio dei giallorossi che nella ripresa alzano il baricentro (Celik spesso taglia verso l’area, sfiorando anche il gol) concedendo però altri spazi ai nerazzurri che non smettono di pressare e si rendono ancora pericolosi con Dumfries. Ma è decisamente un’altra Roma (con un Dovbyk in più), col primo guizzo di Dybala e poi di Hermoso,con Sommer che si fa trovare attento anche sulla velenosa punizione di Dybala e poi sulla puntata di Soulè. Mezz’ora finale di sofferenza (dentro Frattesi, Esposito e Sucic) con il rimpianto per il 2-0 mancato da Mkhitaryan che avrebbe chiuso prima il match.