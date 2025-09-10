Chivu per il riscatto. L’ora di Akanji. È ballottaggio. Micki-Sucic

Ogni scelta definitiva è rimandata alla vigilia. A quando Chivu avrà finito la conta dei rientranti ad Appiano Gentile, pronti per uno Juventus-Inter che sa già di esame intermedio. Il primo derby d’Italia per il tecnico, una prova di riparazione due settimane dopo il tonfo casalingo con l’Udinese. La contesa con la Signora è di quelle che possono modificare i giudizi radicalmente, facendo sprofondare l’ambiente nella crisi o ridando smalto dopo un approccio complicato al post-Inzaghi. Il tecnico vanta sei partite tra Mondiale per club e campionato con il 50% di vittorie, due sconfitte e un pari. Il ko più recente al Meazza, per risultato e prestazione, ha sancito che "il cantiere è ancora aperto", come ha ammesso Chivu.

Eppure, recuperata la premessa che ogni valutazione finale è obbligatoriamente da rimandare di qualche giorno, l’idea del tecnico di rivoluzionare la creatura lasciata in eredità da Inzaghi è stata già ridimensionata dagli effetti del mercato. Assente Lookman o chi per lui alla voce “innesti“, si è tornati al 3-5-2 il cui spartito è nelle corde del gruppo, rimandando i propositi dei due trequartisti alle spalle di una punta centrale. Ed è così, col ballottaggio Sucic-Mkhitaryan e Akanji (nella foto) per Bisseck quale modifica dello schieramento anti-Udinese, che l’Inter si presenterà allo Stadium. Thuram (domani) e Lautaro (venerdì) saranno gli ultimi rientri in agenda, il che non rende semplice la preparazione dell’evento a Chivu. È d’altronde una tassa che le “big“ pagano ad ogni sosta e che quindi accomuna le contendenti a Torino. Ci sarà persino chi, come il citato Akanji, farà presumibilmente il suo debutto con l’Inter proprio in una tra le gare più sentite dalla tifoseria. Lo svizzero, insieme a Sucic e ai cinque azzurri prestati a Gattuso (Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito) inizierà oggi la sua settimana verso il derby d’Italia. Quella di Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij è cominciata ieri.