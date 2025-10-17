Roma-Inter: chi al posto di Thuram? Bonny in vantaggio, Pio scalpita

Milano, 17 ottobre 2025 – Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato torna con un Roma-Inter di alta classifica a cui i giallorossi arrivano da capolista in coabitazione con il Napoli e con tre punti più dei vice-campioni d'Italia.

"I nazionali sono tornati sani, senza problemi. Alcuni giocatori hanno accumulato tanti minuti, ma gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo. Li abbiamo gestiti per averli al meglio in questa gara - dice Chivu in conferenza stampa - La Roma ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo, trovando l'equilibrio tra l'uno e l'altro. Noi dobbiamo dare continuità e fare passi avanti. Siamo consapevoli dell'importanza di ogni partita, le trattiamo tutte come finali, per cui fa poca differenza chi affrontiamo. Ci interessano le nostre ambizioni, la voglia di essere dominanti per restare aggrappati su tutti i fronti: questa squadra può arrivare in fondo ovunque".

Chivu non dà riferimenti per quel che riguarda la formazione di domani, se non Sommer tra i pali: il dubbio riguarda soprattutto chi, tra Bonny ed Esposito, affiancherà Lautaro in attacco al posto dell'infortunato Thuram. Favorito il francese, che a differenza dei compagni di reparto è rimasto col tecnico nelle ultime due settimane.

Giorni in cui si è parlato parecchio di quanto fatto dal giovane Pio in azzurro. "La pressione fa parte del gioco, quel che dà fastidio è quando si specula con confronti che non hanno senso - risponde l'allenatore nerazzurro -. Ci sa fare per mentalità e professionalità, si dovrà adattare a quella che è la richiesta, perché ormai è un profilo apprezzato ovunque. Era quello che voleva, deve salire sul palco e accettare tutto, anche gli errori".

Sulla panchina opposta ci sarà Gian Piero Gasperini, che ha allenato Chivu per un breve periodo all'Inter. "Sono rimasto con una buona impressione allora e ne ho avuto conferma da quello che ha fatto a Bergamo - dice ancora il tecnico rumeno - In tanti ci siamo ispirati a lui, gode della mia ammirazione. Purtroppo all'Inter i risultati non sono arrivati ed è stato mandato via presto perché poi ha dimostrato di avere idee ed è diventato un modello per noi giovani tecnici. I miei quattro anni a Roma? Sono stati importanti, ho lavorato con Capello e tanti altri grandi allenatori. Mi sono innamorato dell'Italia e dopo 22 anni sono ancora qui...".

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Bonny. All. Chivu.

Arbitro: Massa.

Tv: ore 20,.45 su Sky Sport e Dazn.