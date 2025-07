Chivu si è già preso le redini dell’Inter

Tre settimane di vacanza per smaltire le scorie della crisi. Per gestirla, prima di arrivare ai cancelli di Appiano Gentile e cominciare la nuova stagione. La prima in cui Cristian Chivu potrà cominciare da zero e non con una manciata di giorni a disposizione in cui si sono accavallate necessità e urgenze, a poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti. I tempi erano talmente ristretti che il club non è riuscito nemmeno a presentare il tecnico prima di volare oltre l’oceano. L’addio di Inzaghi ha sorpreso la dirigenza interista, almeno quanto inattesa è stata la scelta di puntare su Chivu, tredici partite di Serie A sul groppone dopo tredici anni di Inter, tra quelli da giocatore e quelli da tecnico delle giovanili. Al nuovo allenatore è capitato l’onore e l’onere di arrivare al comando della prima squadra, ma ha trovato un gruppo con delle crepe aperte e l’esplosione verbale post-Fluminense di Lautaro (i cui destinatari erano al plurale, ma di cui è stato esplicitato un singolo obiettivo direttamente da Marotta) è stata una messa in piazza di questioni che covavano da qualche tempo.

La dirigenza ha apprezzato la gestione immediata di Chivu, le parole misurate pochi minuti dopo quelle di Lautaro e l’aver voluto affrontare subito, in prima battuta, la crisi diplomatica con una riunione prima ancora di prendere un aereo verso l’Italia. Calhanoglu era il convitato di pietra. In compenso c’era Thuram (il cui like al post scritto dal turco in risposta al capitano ha creato subbuglio) e c’erano anche molti di quei giocatori che hanno proposte di mercato sul tavolo e stanno valutando. Loro come il management, il cui compito diventa ora più complicato, perché se diventano noti i nomi di chi ha velleità di fuga, esponenzialmente rischia di abbassarsi il prezzo del loro cartellino. Ad oggi il Galatasaray non ha fatto passi seri per Calhanoglu (per il quale circolano nelle ultime ore rumors legati a un possibile interessamento dell’Al Hilal di Inzaghi), così come non ci sono trattative così avanzate con le società di Premier League che a suo tempo hanno espresso interesse per Dumfries o per Bisseck, né è del tutto chiara la situazione di Frattesi. Fosse rimasto Inzaghi avrebbe già fatto i bagagli, con il successore spera di avere una chance, ma complici i guai fisici non è riuscito a proporsi come un’alternativa ai compagni di centrocampo e alla fine ha lasciato gli States in anticipo anche lui.

A Chivu, nel fissare la riunione avvenuta in terra americana, interessava soprattutto far passare il concetto che, per quanto riconosciuta sia la leadership del capitano, il primo a dover prendere decisioni è il tecnico. Un concetto che Lautaro ha accettato, lo ha anche detto parlando ai microfoni di Dazn lunedì sera, mentre esprimeva giudizi netti su "chi vuole e chi non vuole restare" e su alcune cose che non gli sono piaciute. Il modo in cui l’allenatore riuscirà a far convivere tra loro i compagni di squadra, posto che difficilmente ci sarà una rivoluzione con annessa fuga di massa, è il vero banco di prova per capire se la leadership che Chivu esprimeva in campo è rimasta tale nel passaggio alla panchina. Il riconosciuto carisma, l’aver giocato ad altissimi livelli e la conoscenza dell’ambiente sono le basi su cui si è fondata la decisione di Marotta e Ausilio di rischiare, affidandosi al rumeno, che ora chiede sostegno dal club, chiarezza e un gruppo in cui tutti remino dalla stessa parte.

I primi “cadeau“ di mercato sono arrivati. Sucic e Luis Henrique erano al Mondiale, ieri ha firmato Ange-Yoan Bonny, preso dal Parma per 23 milioni più due di bonus, al ragazzo un quinquennale da 2 milioni a salire. Un investimento a lungo termine che il francese dovrà ripagare entrando nelle pieghe di un reparto nel quale la certezza è Lautaro, fino a pochi giorni fa si sarebbe detto Thuram (oggi chissà e c’è una clausola rescissoria da 85 milioni di euro valida fino a metà mese), il traballante Taremi e il rampante Pio Esposito, oltre al fratello Sebastiano e a Valentin Carboni, sebbene gli ultimi due probabilmente in partenza.