Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter: firma un contratto biennale

Milano – Ultimi dettagli prima dell'ufficialità e poi le firme: Cristian Chivu è nella sede dell'Inter insieme alla dirigenza nerazzurra, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter, dovrebbe firmare un biennale. Attesa solo l'ufficialità e poi il nuovo corso potrà iniziare.

Eroe del Triplete del 2010 con Mourinho, il tecnico romeno ha lavorato nelle giovanili dell’Inter, fino a guidare la Primavera, prima di esordire in Serie A con il Parma la scorsa stagione. Chiamato per sostituire Pecchi, Chivu è riuscito a salvare la formazione emiliana ottenendo 3 vittorie in 13 partite.

Marotta e Ausilio lo hanno scelto come successore di Simone Inzaghi, nuova guida dell’Al Hilal in Arabia, dopo avere incassato il rifiuto del Como all’apertura della trattativa con Cesc Fabregas, la prima scelta del club di viale Liberazione. A quel punto si è optato per la soluzione più sicura e meno dispendiosa, considerati i trascorsi in nerazzurro di Chivu e le pretese inferiori a quelle del collega catalano che a Como incassa 5.5 milioni all’anno.

Simone Inzaghi è diventato l'allenatore dell'Al Hilal in Arabia Saudita: 25 milioni a stagione

La scarsa esperienza del romeno, tuttavia, indispettisce parte della tifoseria che imputa alla società di non aver saputo gestire in anticipo l’addio di Inzaghi dopo la sconfitta nella finale di Champions League.