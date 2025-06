Christian Chivu ufficializzato: Luis Henrique e Dumfries pronti per il Mondiale per club

Tutto in pochi giorni. Domani l’ufficializzazione di Christian Chivu, mercoledì la partenza per gli Stati Uniti. E poi la scelta definitiva sulla rosa per il primo Mondiale per club. Sullo stato di forma dei big, se ce n’era bisogno, ha parlato l’umiliazione della Nazionale con la Norvegia. Meglio guardare al futuro. Quanto meno, l’entusiasmo del nuovo arrivato Luis Henrique è spiraglio di luce: "Spero si possa arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione che sarà importante. Queste sono le mie aspettative". Per lui un posto in gioco con Denzel Dumfries a destra, da comprendere invece quale possa essere il futuro di Matteo Darmian. E con lui anche di Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi. La situazione contrattuale parla di scadenza 2026 con possibilità di uscita immediata per il club, per i primi tre la conferma pare più prossima, così come la presenza negli Stati Uniti, per il difensore che ha detto “no“ alla Nazionale è tutto molto più incerto. Su Henrikh Mkhitaryan è in definizione un progetto chiaro, una fase due da alternativa a Petar Sucic, il giocatore che i tifosi seguiranno con maggiore curiosità in questa rassegna iridata. Nessuna chance invece per Rasmus Højlund: la trattativa con il Manchester United è in corso, ma si sbloccherà solo nelle prossime settimane. Quindi i giovani. Dietro spazio a Tomas Palacios dopo il prestito al Monza (si gioca le sue ultime carte con l’Inter), davanti (non ci saranno Arnautovic e Correa, a meno di colpi di scena) a Sebastiano Esposito e forse anche al fratello Pio, 19 gol con lo Spezia ma anche una distorsione al ginocchio che ha imposto il no all’Under 21. In stato di allerta Giacomo De Pieri, ala 2006 che ha esordito in Champions a gennaio.

Alessandro Luigi Maggi