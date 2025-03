Inter, infiammazione al ginocchio per De Vrij: in dubbio per l'Atalanta

Al big match contro l'Atalanta, l'Inter arriverà con gli stessi indisponibili della sfida col Feyenoord. A confermarlo è stato Simone Inzaghi, nel post-partita della gara di Champions contro gli olandesi. I vari Darmian, Dimarco, Zalewski e Zielinski torneranno tutti dopo la sosta, nel caso del centrocampista con ancora un bel po' di lavoro da svolgere prima di tornare nei ranghi (gli altri tre dovrebbero farcela per l'Udinese il 30 marzo).

Nel corso del riscaldamento il tecnico ha perso anche Stefan De Vrij, che continua ad avvertire fastidi a un ginocchio. Il difensore centrale non ha lesioni, come confermato dagli esami svolti oggi. Nei prossimi giorni (la squadra aveva 24 ore di riposo) si capirà se potrà allenarsi o meno in gruppo e la sua presenza o meno alle sedute coi compagni sarà determinante per capire se potrà dare il suo contributo domenica sera al Gewiss, a partire dalle 20.45, nella sfida scudetto contro l'Atalanta.

In caso contrario Inzaghi dovrà chiedere gli straordinari ad Acerbi, che già avrebbe dovuto riposare in Champions League e che invece ha disputato quasi tutta la partita. Molti saranno i cambi di formazione (salvo imprevisti) per il campionato, rispetto alla Coppa. Bisseck dovrebbe spostarsi a destra in difesa lasciando il posto a Bastoni a sinistra. Confermati i "quinti" di centrocampo, Dumfries e Carlos Augusto, mentre in mezzo ci sarà Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti Lautaro riprenderà posto assieme a Thuram.