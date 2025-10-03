Inter-Cremonese, Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio. Ora niente egoismi”

Milano, 3 ottobre 2025 – Dopo quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League, l'Inter si avvicina a un nuovo impegno domani alle 18 contro la Cremonese, a San Siro. "Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto - dice Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento perché parto sempre dal fatto di non subire gol, di essere organizzati, attenti".

Sarà assente Thuram per infortunio. "Stava bene, si divertiva. Ci dispiace perderlo, ma non è un infortunio gravissimo. Serve solo un po' di tempo. Bonny titolare? Non lo so... Un'idea ce l'ho, ma non ve lo posso dire. Ad Angie manca solo la titolarità, è apprezzato dal gruppo perché dà l'anima sempre, ha buon senso. Non è che ho qualcosa da nascondere sulla formazione, ma anche i giocatori devono sentirsi responsabili. E' il motivo per cui anche in allenamento mischio le carte, la formazione la dico ai giocatori tre ore prima della partita".

Uno dei dubbi sull'undici di partenza è anche chi giocherà tra i pali tra Sommer e Josep Martinez. "Non esistono regole per cui si gioca in Champions o campionato, toccherà in base alla mia sensibilità e sensazione di dare la possibilità a uno o l'altro. Quel che non voglio è egoismo, voglio disponibilità e intelligenza di capire l'importanza di ognuno di loro". Secondo Chivu, domani la sua squadra troverà una Cremonese "fisica, ben organizzata, con giocatori che hanno una certa esperienza e sanno cosa devono fare. Hanno cuore e umiltà nel capire cosa devono fare in Serie A".

INTER-CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez. All. Chivu.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli. All. Nicola.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

TV: ore 18 su Dazn.