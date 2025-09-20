DA APPIANO. Lautaro Martinez si è allenato a parte, oggi la decisione

APPIANO GENTILE (Como)Solo la rifinitura di oggi servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione dell’undici anti-Sassuolo. Ieri dal Bper Training Centre’ di Appiano Gentile una notizia buona ed un’altra meno: Matteo Darmian ha superato la lombalgia che lo aveva tenuto ai box contro l’Ajax e si è allenato regolarmente in gruppo, al contrario di Lautaro Martinez che, per un leggero fastidio alla schiena, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo dopo il lavoro in palestra di giovedì. Oggi test decisivo, l’argentino vuole esserci contro gli emiliani dopo che mercoledì sera, in Champions League, è rimasto in panchina. Per il match contro la formazione guidata dall’ex Fabio Grosso, possibile l’avvicendamento tra i pali, con Martinez che potrebbe essere promosso titolare. A centrocampo, probabile Sucic con Calhanoglu e Barella mentre per la fascia è balllottaggio Carlos Augusto-Dimarco. In difesa Bisseck potrebbe sostituire Akanji, che ha giocato molto in questo periodo anche con la Nazionale.