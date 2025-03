De Vrij ex sicuro. Pavard che rischio. Barella qualità totale

J. MARTINEZ 6. Attento tra i pali. Rischia un po’ troppo in costruzione.

PAVARD 5,5. Va a un passo dal riaprire la contesa, sbagliando l’intervento che manda al tiro Moder.

DE VRIJ 7. Sempre in anticipo su Carranza, vince il duello per distacco. Bravo a fermare anche Ueda in una situazione complicata.

ACERBI 6,5. Pronto nelle chiusure e coraggioso nelle avanzate.

DUMFRIES 7. La sua fisicità è determinante. Contiene Osman a dovere e si fa sentire quando spinge.

BARELLA 7. Anche nella partenza lenta dell’Inter è uno dei pochi a sbagliare col contagocce. Suo l’assist per Thuram-gol.

ASLLANI 6. Ha il merito di ridurre al minimo gli errori. Per essere il regista, è una buona base.

ZIELINSKI 6. Tanta qualità e personalità nelle giocate, compresa quella dello 0-2. La pecca è il penalty fallito.

BASTONI 7. Non si direbbe che è un novizio nel ruolo di quinto di centrocampo. Pone le basi del raddoppio interista.

L. MARTINEZ 6,5. A un passo dal segnare nel primo tempo. Si “vendica“ nella ripresa e corre fino alla fine.

THURAM 7. Indovina due giocate, sono quelle giuste: gol e rigore procurato.

All. INZAGHI 6,5. Ipoteca la qualificazione azzeccando le scelte, iniziali e in corsa.

Taremi 6. Entra quando l’Inter è in gestione e si adatta alla gara.

Bisseck 6. A sinistra, fa bene.

Frattesi 6. Tenta un paio di incursioni, ma non gli arriva il pallone buono.

Calhanoglu, Arnautovic sv.

Voto squadra 6,5.

M.T.