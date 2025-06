Derby degli Esposito per una maglia. L’Inter scopre i suoi gemelli del gol

Tutti pazzi per i gemelli del gol nerazzurri, Pio e Sebastiano Esposito. Fra i giocatori più corteggiati in questo primo scorcio del mercato estivo, ma al momento con la testa solo all’Inter nel Mondiale per Club. Dove Sebastiano ha già debuttato (fallendo un gol) in occasione del match con il Monterrey, dove Pio potrebbe prestissimo tornare utile alla causa “giocandosi“ una maglia da titolare proprio col fratello. L’infortunio a Marcus Thuram (risentimento ai flessori) spalanca infatti le porte agli ex attaccanti di Spezia (Pio) ed Empoli (Sebastiano): uno dei due, con ogni probabilità, affiancherà capitan Lautaro Martinez nella sfida di domani contro i giapponesi dagli Urawa Reds. Match da vincere a tutti i costi dopo il mezzo passo falso nel match d’esordio contro la formazione messicana.

Chivu non ha troppe alternative davanti visto che Taremi è bloccato in Iran da problemi extracalcistici mentre Correa ed Arnautovic fanno ormai parte del passato. Anche per questo motivo avanza spedita (nonostante le manovre di disturbo del Napoli) la trattativa col Parma per Ange-Yoan Bonny: i vicecampioni d’Europa hanno il sì del 21enne francese dopo aver raggiunto un’intesa di massima col club emiliano che valuta il suo giocatore intorno ai 25 milioni. L’Inter è pronta a versarne 22 più altri tre sotto forma di bonus ma nell’operazione potrebbe rientrare proprio Sebastiano Esposito (quotato fra gli 8 e i 10 milioni) che a differenza del fratello Pio ha più possibilità di andar via e non necessariamente con la formula del prestito.

Dopo Luis Henrique e Sucic, dunque, Bonny dovrebbe essere il prossimo regalo per il nuovo allenatore: Chivu del resto ha conosciuto e apprezzato il calciatore nell’ultima parte della stagione ed è pronto a dargli fidicia alle spalle della Thu-La. Talento, intensità e fisico ci sono, servirà il minutaggio. Non è escluso che l’affare possa definirsi nella seconda minifinestra di mercato fra il 27 giugno e il 3 luglio: in quel caso Bonny potrebbe, eventualmente, raggiungere subito i suoi nuovi compagni negli Stati Uniti.

Ma l’acquisto del francese non chiuderebbe le porte all’arrivo di altri attaccanti: nel mirino ci sono sempre Rasmus Hojlund (ex Atalanta) e Santiago Castro (Bologna). per la difesa, invece, Chivu avrebbe chiesto un sacrificio per arrivare al 18enne Giovanni Leoni, sul quale ha messo gli occhi da tempo anche il Milan. E mentre Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, lancia segnali ad Hakan Calhanoglu ("L’ho incontrato, ma non abbiamo parlato di mercato. Chi non lo vorrebbe..."), l’Inter pensa a possibili sostituti del turco: Rovella, Ederson e Ricci i nomi più gettonati.